Syrische Armee rückt von Pumpstation T3 Richtung T2 vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilte, sind die syrische Armee und ihre Partner am heutigen Montag von der Pumpstation T3 nach Osten Richtung T2 vorgerückt und haben dabei die Gegend Dolaiyat im Südosten der Provinz Homs eingenommen.

Wie eine Karte von 24 Resistance Axis zeigt, bilden die von T3 nach Osten vorgerückten syrischen Einheiten mit den bereits vor einiger Zeit entlang der syrisch-irakischen Grenze bis direkt südlich von T2 vorgerückten syrischen Einheiten damit eine nur noch mit einer schmalen Öffnung versehene Tasche um sämtliche ISIS-Terroristen, die sich noch südlich der Pipeline von T2 nach T3 befinden, sodass mit einer baldigen Flucht der ISIS-Terroristen aus dem gesamten Gebiet gerechnet werden kann, sofern sie noch nicht geflohen sind.

Die syrische Armee steht damit kurz davor, östlich von Palmyra mehrere Tausend Quadratkilometer Wüstengebiet aus der Hand von ISIS-Terroristen einzunehmen, was sie zur dominanten Kraft im westlich des Euphrat gelegenen Teil der Provinz Deir Ezzor macht und in eine hervorragende Ausgangsposition zur Befreiung der Stadt Deir Ezzor und der südlich davon am Euphrat liegenden Städte und für die Erlangung der Kontrolle über einen langen Abschnitt der syrisch-irakischen Grenze bringt.

Die von den USA aus Jordanien heraus unterstützten Jihadisten der sogenannten New Syrian Army, die sich diese Positionen vor einigen Monaten erhofft hatten, scheiterten unterdessen mit einem Versuch, durch einen größeren Angriff auf die syrische Armee bei Bir Qassab südöstlich von Damaskus eine neue Nachschubverbindung aus Jordanien für ihre in Jobar und Ost-Ghouta im Osten von Damaskus umzingelten Jihadi-Kameraden zu schaffen.

