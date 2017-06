Syrische Armee rückt im Osten von Damaskus vor

Die syrische Armee ist am heutigen Mittwoch in Ain Tarma im Osten von Damaskus ein Stück vorgerückt und hat dabei unter anderem einen von Terroristen genutzten Tunnel eingenommen.

Ain Tarma liegt inzwischen ganz im Südwesten der von Terroristen gehaltenen Ost-Ghouta-Tasche und von Südwesten ist die Armee heute auch vorgerückt. Auf nachfolgender Karte sind die von der Armee in Ain Tarma heute eingenommene Manar-Fahrschule und der Jisr-Teil des Bezirks Ain Tarma markiert.

Auch aus Jobar ein paar Hundert Meter nordwestlich von Ain Tarma wurden heute kleinere Fortschritte der Armee gemeldet. Ob das von Dauer ist, muss sich zwar noch zeigen, aber so wie es aussieht, ist die syrische Armee nicht länger gewillt, den ständigen Raketenterror von vorgeblich „moderaten Rebellen“ in Ost-Ghouta und ihren Kumpanen gegen Damaskus hinzunehmen. Die Aufständischen in Ost-Ghouta stehen damit endgültig vor der Wahl: entweder sie stellen aggressive Handlungen und Terror ein, oder die Armee wird ihre Gebiete demnächst einnehmen. Dass die Armee auch im dichtbebauten Westen der Ost-Ghouta-Tasche vorankommen kann, wenn sie einen entsprechenden Befehl bekommt, zeigt das heutige Vorrücken.

