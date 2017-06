Hadbaa-Minarett in Mossul zerstört

Die Al-Nuri-Moschee in Mossul und das dazu gehörende 845 Jahre alte schiefe Hadbaa-Minarett, das das Wahrzeichen von Mossul ist, sind am heutigen Mittwoch zerstört worden.

Über all die Jahre haben die irakischen Sicherheitskräfte stets gut aufgepasst, dass dem historischen Wahrzeichen von Mossul nichts geschieht, auch wenn bekannt war, dass die Moschee, wo ISIS das Kalifat ausgerufen hatte, immer eine wesentliche Zentrale der Terrorgruppe war.

Während irakische Behörden erklären, die Terrorgruppe ISIS habe die Moschee und das Minarett ob ihrer ausweglosen Lage gesprengt, behauptet ISIS, ein US-Luftangriff habe die Moschee und das Minarett zerstört.

Eine Karte zur heutigen Entwicklung der Lage zeigt, dass ISIS in der Altstadt von Mossul so ziemlich am Ende ist. Von mehreren Seiten sind irakische Sicherheitskräfte heute tief in den kleinen Rest ISIS-Gebiet in Mossul vorgestoßen, in dessen Zentrum sich die Nuri-Moschee befindet.

Da die irakischen Sicherheitskräfte und ihre Partner über all die Jahre immer gut aufgepasst haben, dass dem Minarett nichts geschieht, sieht die Zerstörung eher nach einer Art Samson-Option von ISIS aus. Es bleibt zu hoffen, dass das ISIS-Kalifat des Schreckens mit der Selbstzerstörung der Zentrale nun gleich mit zusammenfällt.

