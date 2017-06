Syrische Armee nimmt Ölfeld Safiyeh im Westen von Raqqa ein

Nach den großen Geländegewinnen der vergangenen Tage im Westen der Provinz Raqqa haben die syrische Armee und ihre Partner dort nun auch das Ölfeld Safiyeh eingenommen.

@PetoLucem hat dazu folgende Karte veröffentlicht:

Gut zu sehen ist darauf, dass die noch von ISIS-Terroristen gehaltene Tasche östlich der Verbindungsstraße von Ithria nach Aleppo wohl demnächst unausweichlich an die syrische Armee gehen wird. Gut zu sehen ist auf der Karte auch, dass die syrische Armee die zahlreichen Ölfelder der Gegend gerade eines nach dem anderen sichert.

Was auf der Karte hingegen nicht zu sehen ist, ist, dass die syrische Armee über die in den letzten Tagen eingenommenen Gebiete westlich von Raqqa möglicherweise eine weitere realistische Option bekommen hat, bis zu den von ISIS-Terroristen umzingelten Enklaven der Regierung in Deir Ezzor vorzustoßen. Vom heute eingenommenen Safiyeh-Ölfeld sind es knapp 150 Kilometer durch die Wüste bis nach Deir Ezzor, was nicht weiter ist als von Palmyra bis Deir Ezzor, und es durchaus wahrscheinlich ist, dass die Terrorgruppe ISIS die Wüstenstraßen aus dem Westen der Provinz Raqqa nach Deir Ezzor weit weniger stark befestigt und vermint hat als die Straße von Palmyra, wo ISIS seit langem einen Vorstoß der Armee nach Deir Ezzor erwartet.

Advertisements