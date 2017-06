Erster LKW-Verkehr zwischen Syrien und Irak

Am heutigen Montag sind erstmals seit Jahren wieder LKWs aus von der Regierung kontrollierten Gebieten in Syrien direkt in den Irak gefahren.

Es geht dabei zwar ohne Straße quer durch die Wüste, aber es geht. So eine Verbindung zwischen Damaskus und Bagdad ist schon mal viel besser als keine Verbindung. Bei diesem historischen Ereignis waren natürlich Kameras dabei.

Al Ikhbaria sendete live von der Grenze:

Und zur Feier des Tages hat auch Qassem Suleimani die syrisch-irakische Grenze besucht.

