Irakische Volksmobilisierungseinheiten nehmen Al Baaj ein

Volksmobilisierungseinheiten haben am Sonntag im Nordwestirak im Kampf gegen die unter anderem von Zionisten in Washington, Paris und London hochgepäppelte Terrorgruppe ISIS die zwischen Mossul und der syrischen Grenze gelegene Ortschaft Baaj eingenommen.

Trotz der aussichtslosen Lage der ISIS-Terrroisten waren die von der irakischen Luftwaffe unterstützten Kämpfe um Al Baaj dem Vernehmen nach schwer. Fanatische ISIS-Anhänger wollen sich mit ihrer anstehenden Niederlage immer noch nicht abfinden.

هروب انتحاري داعشي من سيارة مفخخة كان ينوي تفجيرها على قوات الحشد الشعبي فی غرب مدینه بعاج الحدودية pic.twitter.com/G9M0kaXYFA — يا علي (@ali__syria963) June 4, 2017

Und Al Baaj ist zwar nur eine Kleinstadt, dominiert jedoch die spärlich besiedelte Gegend der noch von ISIS beherrschten Grenze nach Syrien westlich von Mossul.

Durch die Einnahme von Al Baaj sind die Volksmobilisierungseinheiten nun in die Lage gekommen, entlang der irakisch-syrischen Grenze weiter nach Süden vorstoßen zu können.

So können die Volksmobilisierungskräfte dann ISIS in ihren letzten Hochburgen am Euphrat zwischen Deir Ezzor in Syrien und Haditha im Irak attackieren und, zum Missfallen von zionistischen Terrorsympathisanten wie Reuters, der Achse des Widerstandes die Verbindung zwischen Teheran und Beirut sichern. ISIS-Anhänger sind angesichts ihrer Serie militärischer Niederlagen derweil wütend über die mangelnde Unterstützung ihrer einstigen Grpßsponsoren in Washington, Paris und London und verüben zunehmend Racheakte gegen die Bevölkerung ihrer früheren Unterstützer.

Advertisements