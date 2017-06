Wie berichtet wird, haben die syrische Armee und ihre Partner im Osten der Provinz Aleppo soeben die ISIS-Hochburg Maskanah eingenommen.

Auf einer Karte sieht die Lage dort damit wie folgt aus:

Das ging ja nun plötzlich ganz schnell. Mabruk!

Die ISIS-Terroristen dort haben es angesichts der Stärke der syrischen Armee also vorgezogen, ihr Heil in der Flucht zu suchen anstatt sich in Maskanah einkesseln zu lassen.

