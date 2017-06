Syrische Armee macht Fortschritte bei Umzingelung von Maskanah

Die syrische Armee und ihre Partner haben im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS auch am heutigen Donnerstag im Osten der Provinz Aleppo Fortschritte gemacht.

Wie berichtet wird, hat die Armee heute direkt südlich der ISIS-Hochburg Maskanah die Dörfer Groß- und Klein-Jida eingenommen.

Um ISIS die Hauptstraße von Raqqa nach Maskanah abzuschneiden, fehlen der Armee von Groß-Jida nur noch rund zwei Kilometer Richtung Nordosten, und kommt sie da noch fünf Kilometer weiter, wäre sie da am Euphrat, womit ISIS in Maskanah von jeglichem Nachschub abgeschnitten wäre. Da die Terrorgruppe ISIS offensichtlich nicht in der Lage ist, ihre Nachschublinie nach Maskanah zu halten, dürften die Terroristen in Maskanah bald vor der Frage stehen, ob sie in Maskanah einen sinn- und aussichtslosen Kampf führen wollen oder ob sie lieber zu flüchten versuchen möchten. Sollten die Terroristen sich für Flucht entscheiden, könnte die Armee die Stadt Maskanah schon bald ohne weiteren Kampf einnehmen.

