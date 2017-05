Google ist böse.

Dass der Konzern Google mit seiner Informationstechnologie Terroristen von Al Kaida und ihre Kumpane bei CIA-geführten Regime-Change-Operationen unterstützt, sei es durch gezielte Vernebelungen von Terroristenstellungen bei Google Maps, durch Propaganda und auch gleich durch extra für Terroristen programmierte Anwendungen, ist seit Jahren bekannt. Doch was uns ein Leser nun zum Gebaren von Google an der „Heimatfront“ geschrieben hat, zeigt, dass der Konzern auch da sehr aktiv ist.

Ein Auszug aus dem Leserbrief:

Das Problem begann damit, dass ich mir einen neuen Computer zugelegt habe. Von dem aus, wollte ich dann mit meinem Browser mal schauen, ob mir jemand über Googles Email-Dienst Gmail eine Email geschrieben hat. Also Gmail im Browser eingegeben, meine korrekten Daten zu Nutzername und Passwort dazu, doch Google ließ mich mit meinem neuen Computer nicht an meine Emails.

Anstatt mir nach korrektem Login meine Emails anzuzeigen, gab Google mir folgende Aufforderung auf Englisch: „Verify it’s you

There’s something unusual about how you’re signing in. To show that it’s really you, complete the task below. Enter a phone number to get a verification code by text message or phone call. Dazu ein Select-Feld Country, ein Input-Feld Enter Phone Number und dann zwei Submit-Buttons: Send text message und Get a call.

Ich dachte natürlich nicht im Traum daran, der Datenkrake Google zu meinen Emails auch noch die Identifikationsnummer eines mir zuzuordnenden Bewegungsmelders – kurz auch Mobiltelefon genannt – mitzuteilen. Aber ohne Telefonnummer wollte Google mir auf meinem neuen Computer keinen Zugang zu meinen Emails geben, und das, obwohl ich 2-Step-Authorization extra abgeschaltet habe, eben damit Google von mir keine Telefonnummer bekommt. Doch ganz unten auf dem großen Formular gab es noch einen kleinen Link: Try another way to sign in. Also, so wollte ich glauben, da geht es wohl lang für die, die der Datenkrake Google ihre Telefonnnummer nicht geben wollen.

Da gibt es dann ein neues Formular: Verify it’s you – To sign in to your Google Account, choose a task from the list below. Zur Auswahl stehen: Get a verification code sent to your phone und – Ask Google for help getting back into your account. Da ich der Datenkrake Google eben gerade keine Telefonnummer geben will, ging es für mich dann zur zweiten Option: Google um Hilfe bitten.

Als nächstes zeigt Google mir dann nochmal ein Formular, wo ich mein mir zuletzt bekanntes Passwort eingeben muss. Nachdem ich mein Passwort – ein sicheres langes mit vielen Spezialzeichen – nun nochmal eingegeben habe, fragt Google mich auf dem nächsten Formular, in welchem Monat und Jahr ich meinen Account angelegt habe. Nun, so ungefähr weiß ich das noch, und gebe das da an.

Als nächstes schickt Google mir ein Formular, wo ich eine Email-Adresse eingeben soll, auf die ich Zugriff habe. „Enter an email address you can check now. It helps if you use an email you’ve already added to this account. Google will send a verification code to that email. Enter the verification code here. If Google can verify that this account belongs to you, you’ll see instructions to help you sign in,“ schreibt Google dazu. Nun, immerhin, denke ich, da lässt die Datenkrake sich also nach langem Formular-Füllen von einer Telefonnummer auf eine Email-Adresse herunterhandeln. Und dann will ich ganz clever sein und gebe meine Gmail-Adresse ein, in die mich Google vom Neugerät zwar nicht reinlässt, aber auf deren Emails ich mit dem ebenfalls auf dem Tisch stehenden Altgerät ja problemlos zugreifen kann. Wenn ich den „verification code“ von da bekomme, müsste es Google doch eigentlich ganz genau wissen, dass es wirklich ich bin, der nichts mehr als mit korrektem Nutzernamen und Passwort Zugriff auf seinen eigenen Account will, denke ich mir dabei.

Doch anstelle eines „verification codes“ bekomme ich in rot zum gleichen Formular die Fehlermeldung: This email address cannot be used. Please enter a different address. Nachdem es zunächst so aussah, dass sich die Datenkrake schon von einer Telefonnummer auf eine Emailadresse herunterhandeln lassen hatte, ist sie mit der eigenen Email-Adresse nun doch nicht zufrieden. Wie gesagt, ich bin währenddessen mit dem ebenfalls auf dem Tisch stehenden Altgerät über die gleiche IP-Adresse bei Gmail eingeloggt und hätte den „verification code“ damit sofort auf dem Tisch. Aber die Datenkrake Google will das nicht, sondern will eine andere Email-Adresse von mir sammeln.

OK, die soll die Datenkrake bekommen und gebe nun eine passwortlose Wegwerfmailadresse von Discardmail ein. Damit scheint die Datenkrake Google nun erstmal zufriedengestellt zu sein, denn sie zeigt nun ein Formular zur Eingabe des sechsstelligen „verification codes“ an. Warum auch nicht. Die Datenkrake hat damit eine neue von mir genutzte Email-Adresse bekommen, auch wenn ich sie eben nur einmal nutzen werde, eben um Googles „verification code“ zu bekommen. Und die Datenkrake Google sendet da auch tatsächlich einen „verification code“ hin, den ich dann flugs in das Formular von Google eingebe.

Doch anstatt des Zugangs zu meinen Mails bekomme ich dann von Google nur folgende Meldung zu sehen: Couldn’t sign you in. Thanks for verifying your email. Google couldn’t verify that xxx-mein-nutzername-xxx@gmail.com belongs to you. Dazu gibt es nun kein Formular mehr.

Google hat mich also aus meinen Emails ausgesperrt, und bietet mir als Gegenleistung für die Bekanntgabe einer Telefonnummer an, mir vielleicht wieder Zugang zu meinen Emails zu gewähren. So sieht Googles Version von WannaCry aus. Gib der Krake eine Telefonnummer, oder sie sperrt dich aus deinen Emails aus. Ob ich mit einer Telefonnummer oder einer anderen Email als der Wegwerfadresse dann wirklich von meinem neuen Computer an meine Emails rangekommen wäre, weiß ich nicht. Das geht Opfern von WannaCry wohl genauso. Die wissen auch nicht, ob sie, wenn sie bezahlen, ihre Daten wiedersehen. Ich hatte aber auch keine Lust mehr, es bei Google auszuprobieren, und zudem das unverschämte Glück, noch über ein den Zugang herstellendes Altgerät zu verfügen.

Wohlgemerkt, ich hatte schon am Anfang meinen Nutzernamen und mein Passwort auf dem Neugerät korrekt eingegeben und mit dem Altgerät kam ich ebenfalls problemlos rein. Doch das Neugerät ist – in der Google-Sprache – ja „something unusual“ – weshalb Google für einen Zugang zu meinen Emails von diesem Gerät nun unbedingt meine Telefonnummer will. Doch ich will sie der Krake nicht geben und in den Google-Account-Einstellungen gibt es keine Möglichkeit, Google mitzuteilen, mich mit einem Browser meines neuen Geräts auch reinzulassen, ohne Google eine Telefonnummer anzugeben. Ich will die Sammelwut der Datenkrake Google nicht weiter unterstützen und hatte die Nase voll.

Rein interessehalber wollte ich anschließend nochmal wissen, wie die Datenkrake versucht, bei einem Gerätewechsel Telefonnummern zu ernten, wenn ich vom Neugerät anders als mit einem Browser versuche, auf meine GMails zuzugreifen. Also habe ich noch ganz schnell mal eben auf dem Neugrät auf der Kommandozeile apt-get install mutt-patched aufgerufen, eine .muttrc für Gmail aus dem Web kopiert, da meinen Gmail-Nutzernamen und mein Passwort reingeschrieben und dann mutt gestartet. Und siehe da, mit mutt kam ich dann nur mit Nutzernamen und Passwort sofort an alle meine Mails bei gmail. Der ganze nervige Formularkram im Browser, wo ich Google eine Telefonnummer angeben soll, dient also überhaupt nicht dem Schutz meiner Daten, sondern nur dazu, dass die Datenkrake Google und die angeschlossenen Dienste eine neue Telefonnummer ernsten können.

Google ist böse.