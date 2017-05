Irakische Volksmobilisierungseinheiten erreichen westlich von Mossul Richtung syrische Grenze

Das ging ja nun schnell. Gestern noch wurde berichtet, dass die irakischen Volksmobilisierungseinheiten westlich von Mossul Richtung syrische Grenze vorrücken, und heute haben sie die verbliebenen 33 Kilometer bis zur Grenze schon geschafft.

Der Trick, der das möglich machte, war, dass die Volksmobilisierungseinheiten direkt südlich der Front zwischen jesidischen Kräften und ISIS zur Grenze vorgerückt sind.

Die jesidischen Kräfte der YBS werden zwar inzwischen manchmal als kurdische Peshmerga geführt, doch halten sie Apo in Ehren, haben sie mit dem zionistischen US-Lakaien Barzani wenig zu schaffen und verstehen sich ausgesprochen gut mit den Kräften der Achse des Widerstandes.

Durch das gute Verhältnis mit den YBS haben die Volksmobilisierungseinheiten beim Vorrücken gegen die Terrorgruppe ISIS an der syrischen Grenze im Norden den Rücken frei und das könnte durchaus so bleiben, auch wenn sie demnächst südlich des YPG-Gebietes weiter über die Grenze nach Syrien gehen, denn in der Gegend stehen die dortigen YPG-Kräfte denen der YBS auch auf der syrischen Seite der Grenze sehr nahe. Um südlich des YPG-Gebietes in Syrien gegen ISIS vorrücken zu können, müssen die Volksmobilisierungseinheiten allerdings zunächst auf der irakischen Seite der Grenze einige Kilometer nach Süden vorrücken und die Ortschaft Baaj einnehmen.

Das wird nochmal ein Stück harte Arbeit, aber dann kann es für die Kräfte der Achse des Widerstandes im Grunde genommen direkt weiter nach Südwesten in Richtung Deir Ezzor gehen, und es dürfte wenig geben, was die Achse des Terrors dagegen ausrichten kann.

