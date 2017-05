Syrischer Armee gelingt rapider Fortschritt in der Provinz Homs

SANA berichtete am gestrigen Donnerstag, dass die syrische Armee östlich der Stadt Qaryatayn die Gegend Bardeh vollständig eingenommen hat, den östlich von al-Bardeh gelegenen Berg Zaqaqiyeh Khalil auch und weiterhin Feuerkontrolle über den südlich von Bardeh gelegenen Ort Busairi erlangt hat. Das scheint aber längst noch nicht alles zu sein, was der syrischen Armee gestern im Osten der Provinz Homs im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS gelungen ist.

Busairi ist ein Ort, der an einer wichtigen Straßenkreuzung liegt. Später im Laufe des Tages sind die in Busairi noch verbliebenen Terroristen von dort geflüchtet und die Armee und ihre Partner haben ihnen nachgesetzt.

Die Straße von Busairi nach Osten Richtung Palmyra hat die Armee komplett unter Kontrolle gebracht als sich die aus Ost und West vorrückenden Armeeeinheiten bei der Phosphatmine Khnaifis vereinigt hatten. Damit konnte gestern auch die direkte Straßenverbindung von Damaskus nach Palmyra erstmals seit Jahren wieder in Betrieb genommen werden, womit Umwege über Qaryatayn oder Homs entfallen.

Doch auch das war gestern noch nicht alles in der Gegend. Von Busairi aus ist die Armee wohl auch gleich noch 50 Kilometer weiter nach Süden vorgestoßen, bis zur Kreuzung mit der Straße von Damaskus über den von den USA und ihren Proxy-Kräften besetzten Grenzübergang Tanf in den Irak.

Damit übt die syrische Armee nun Dominanz im weitläufigen, bisher von US-Proxy-Kräften für sich reklamierten Grenzgebiet zu Jordanien und zum Irak aus. Und als Nebeneffekt dieses Vorstoßes hat die Armee damit, wie auf obriger Karte zu sehen ist, auch gleich sämtliche sogenannten moderaten Terroristen nordöstlich von Damaskus eingekesselt.

Von der Größe des Gebietes her hat die Armee der Terrorgruppe ISIS in der Gegend binnen drei Tagen insgesamt rund 2700 Quadratkilometer abgenommen.

Natürlich sollten solche riesigen Geländegewinne in einer weitgehend menschenleeren wüstenartigen Gegend nicht überbewertet werden. So schnell wie man da 50 Kilometer vorwärts kommen kann, kann es auch wieder rückwärts gehen. Aber der gestrige Fortschritt der Armee im Osten der Provinz Homs könnte dafür sorgen, dass der Absicht der anti-syrischen Kriegskoalition, einen Sperrgürtel zwischen Syrien und Irak zu errichten, ein Riegel vorgeschoben wurde. Reuters zitiert angesichts des Vorrückens der Armee etwa einen jammernden Kommandeur der in Tanf stationierten US-Proxykräfte, dass die Offensive der Armee die syrische Hauptstadt Damaskus im Osten weiträumig absichert und ihre Absicht durchkreuzt, die ostsyrische Provinzhauptstadt Deir Ezzor einzunehmen.

Und ohne dass sie Deir Ezzor haben wird das eben nichts mit einem Sperrgürtel der Kriegstreiber zwischen Syrien und Irak.

