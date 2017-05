Syrische Armee flankiert Maskanah

Am gestrigen Mittwoch sind die syrische Armee und ihre Partner östlich der nordsyrischen Metropole Aleppo wieder ein gutes Stück gegen die Terrorgruppe ISIS vorgerückt.

Auf der Karte sehen die gestrigen Geländegewinne da etwa wie folgt aus:

Gut zu erkennen ist auf der Karte, dass die Armee nun zunächst westlich an der ISIS-Hochburg Maskanah von Nord nach Süd vorbeizieht. Die Armee wird vermutlich im Weiteren an Maskanah gänzlich vorbeigehen, um dann ISIS südlich von Maskanah in die Nachschublinien reinzugehen. ISIS stünde dann vor der Entscheidung, die ihr in der Gegend auch anderswo dringend benötigten Kräfte in der Kleinstadt Maskanah in aussichtsloser Position zu verheizen oder sie vor der vollständigen Umzingelung abzuziehen.

Die Lage sieht günstig für die Armee aus. ISIS hat offensichtlich nicht mehr die Kraft, die weite Flanke in der wüstenartigen Landschaft westlich von Maskanah zu halten. Wenn das so wie erwartet weitergeht, dürfte ISIS sich auch in Maskanah, wieder mal, im letzten Moment entscheiden, zu flüchten, womit die Armee mit etwas Geduld Maskanah wie schon vor einigen Wochen Deir Hafr ohne einen aufreibenden Häuserkampf in der Stadt einnehmen könnte.

