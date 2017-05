Syrische Armee stößt in Maskanah-Ebene vor

Der syrischen Armee und ihren Partner ist es im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS am heutigen Mittwoch gelungen, östlich der Metropole Aleppo zwei weitere Dörfer südlich des erst kürzlich wieder unter Kontrolle gebrachten Luftwaffenstützpunktes Jirah die Dörfer Durobiya Kabir und Jirah Kabir einzunehmen.

Auf einer Karte stellt sich dieser Fortschritt wie folgt dar:

Wie Al Masdar News dazu zutreffend anmerkt, ist die syrische Armee damit erstmals seit fast fünf Jahren wieder in der Ebene von Maskanah präsent. Es geht also im Kampf gegen den Terror am nordsyrischen Euphrat weiter voran.

Nachtrag 22:00h: Zwischenzeitlich wird gemeldet, dass die syrische Armee auf dem Weg Richtung Maskanah heute mehr als ein halbes Dutzend Dörfer eingenommen hat. Emmanuel hat einige der heute eingenommenen Dörfer auf einer Karte eingezeichnet:

Khirbet Hussun unten halblinks auf der Karte hat die syrische Armee Al Masdar News zufolge auch schon. Nach anfänglich sehr schweren Kämpfen scheint es in dem eher dünn besiedelten Gebiet gerade wirklich sehr zügig voranzugehen. Anders ausgedrückt: die Front von ISIS ist da völlig zusammengebrochen.

