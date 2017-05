Evakuierung von friedensunwilligen Bewaffneten geht in Syrien weiter

Nachdem am Montag eine erste Gruppe von 718 friedensunwilligen Bewaffneten nebst Familienmitgliedern aus dem nordöstlichen Damaszener Stadtteil Barzeh in die von Terroristen beherrschten Gebiete Nordsyriens evakuiert wurde, folgte am heutigen Freitag eine zweite Gruppe.

Für den nahegelegenen Bezirk Tishreen konnte unterdessen eine ähnliche Versöhnungs- und Evakuierungsvereinbarung erzielt werden, während für den Bezirk Qaboun noch etwas weiter südlich auch entsprechende Gespräche laufen. Bis zur vollständigen Befreiung der syrischen Hauptstadt Damaskus ist es noch weit, aber Armee und Regierung kommen damit auf den Weg dahin wieder ein gutes Stück voran.

In der drittgrößten syrischen Stadt Homs befindet sich die vollständigen Befreiung der Stadt durch die Evakuierung der letzten Reste von friedensunwilligen Bewaffneten aus der Vorstadt Waer derweil in der Endphase. Vorgestern wurde da die neunte Gruppe von friedensunwilligen Bewaffneten nach Nordsyrien evakuiert und mit der Evakuierung der letzten Gruppe von dort ist schon bis Ende nächster Woche zu rechnen. Damit wäre dann auch die letzte Terroristentasche in der Stadt Homs komplett befreit. Interessant ist dabei, dass letzte Woche auch schon einige der frisch nach Nordsyrien evakuierten und bis dato versöhnungsunwilligen Bewaffneten nebst ihren Familien nach Waer zurückgekehrt sind, nachdem ihnen das Leben unter der Herrschaft von türkisch geführten Jihadisten in Jarabulus auf Anhieb nicht gefallen hat.

Die syrische Armee ist zwischenzeitlich im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS damit beschäftigt, von Palmyra aus weiter nach Osten vorzustoßen und den Korridor von Homs nach Palmyra breiter zu machen. Dabei sind die Armee und ihre Partner in den Shumriyah-Bergen nördlich des Korridors nach Palmyra gerade wieder ein Stück vorangekommen.

Östlich von Palmyra haben die syrische Armee und ihre Partner auf dem Weg zur Pumpstation T3 und der Ortschaft Arak die Gegend Talilah eingenommen.

Bis nach Deir Ezzor ist es zwar noch weit, aber auch bei diesem Unterfangen geht es also weiter voran.

