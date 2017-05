Erfreuliche Entwicklungen im Großraum Damaskus

Nachdem die nordsyrische Metropole Aleppo vor rund einem halben Jahr gesichert werden konnte, entwickelt sich nun auch die Lage in und um Damaskus sehr erfreulich.

Zunächst einmal sehr erfreulich ist es, dass zahlreiche Terroristen in Barzeh im Nordosten der Stadt aufgegeben haben und sich nach Nordsyrien evakuieren lassen und ähnliches auch in den Nachbarbezirken Qaboun und Tishreen anzulaufen scheint. Und obendrein scheint auch Al Kaida im Bezirk Yarmouk Camp und angrenzenden Gegenden zu kapitulieren und mit einer Evakuierung einverstanden zu sein.

Im Yarmouk Camp und südlich davon gibt es zwar noch ISIS-Terroristen, die nicht kapitulationswillig sind, aber wenn Al Kaida da weg ist, wird das Terroristengebiet im Süden von Damaskus sehr klein und ziemlich überschaubar. Und als ob das alles nicht genug an guten Nachrichten wäre, hat die terroristische Islam-Armee angekündigt, in Ost-Ghouta weiter Krieg gegen ihre ehemaligen Mitstreiter führen zu wollen.

Während die Terroristen in und um Damaskus kapitulieren, nimmt sich die syrische Armee das weitere nordöstliche Umland von Damaskus vor. Viel terroristische Gegenwehr scheint es in dieser Gegend entlang der Straßen Richtung Palmyra und Bagdad nicht mehr zu geben und so ist die Armee da sehr zügig vorangekommen.

Wenn das so weitergeht, dann entschädigt das mehr als nur ein wenig dafür, dass sich die Terror-Freunde in Frankreich offenbar nochmal durchsetzen konnten.

