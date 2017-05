Unterzeichnung eines Dokumentes zur Einrichtung von Sicherheitszonen erwartet

Wie die kasachische Nachrichtenagentur Kazinform am Mittwoch Abend mitteilte, hofft der Direktor der Abteilung Afrika und Asien im kasachischen Außenministerium, Aidarbek Tumatov, dass die Garantiestaaten für Syrien am heutigen Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Memorandums zur Einrichtung von Sicherheitszonen in Syrien unterzeichnen werden.

Weiter führte Tumatov aus, dass es lediglich die Garantiestaatenseien, also Russland, die Türkei und Iran, die das besprochene Dokument unterzeichnen und wenn sie das getan haben, das Dokument dann dadurch automatisch für alle Seiten verbindlich werde. Mit dem bisherigen Verlauf der Syrien-Gespräche in Astana zeigte sich Tumanov zufrieden: „Alles läuft wie geplant.“ Bezüglich der Vertreter der „bewaffneten Oppositionsgruppen“ sagte er, sie hätten die bei ihnen auf dem Programm stehenden Punkte, nämlich Treffen mit den Delegationen der USA und des UNO-Sondergesandten De Mistura, am Mittwoch absolviert und seien danach weggefahren. Tumanov merkte an, dass die Opposition keine Vorbedingungen gestellt und sich angesichts der veränderten Lage zur Teilnahme entschieden habe.

Am heutigen Donnerstag werde die „Opposition“ an allen Gesprächen teilnehmen. Auf dem Programm stünden weitere Gespräche über die Situation in den versöhnten Gebiete und das Protokoll zur Durchführung von Waffenstillstand und Gefangenenaustausch. Die Arbeit an all diesen Dokumenten gehe gut voran und man hoffe auf ein gutes Ergebnis. Die Ergbnisse der Gespräche würden dann auf einer Sitzung des Plenums zusammengefasst, führte Tumanov Kazinform zufolge weiter aus.

Bebildert hat Kazinform die Nachricht mit folgendem Bild, das separate Schilder für „Bewaffnete Oppositionsgruppen“ und „Syrische Opposition“ zeigt:

Das Bild legt die Vermutung nahe, dass „Bewaffnete Opoositionsgruppen“ und „Syrische Opposition“ in Astana zwei unterschiedliche Delegationen sind. DAs ist logisch und praktisch, weil die legale und friedliche Opposition in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten üblicherweise wenig bis nichts mit den „bewaffneten Oppositionsgruppen“ zu tun haben will und auch die „bewaffneten Oppositionsgruppen“ überhaupt nicht gut auf die legale und friedliche Opposition zu sprechen ist. Andererseits kann das aber für die westliche Öffentlichkeit etwas Verwirrung stiften. Denn wenn etwa mitgeteilt wird, dass die syrische Opposition in Astana Zustimmung zur Einrichtung von vier Sicherheitszonen in Syrien durch die Garantiemächte signalisiert habe, könnte mancher meinen, das beziehe sich auf die Vertreter der bewaffneten Oppositionsgruppen in Astana, auch wenn die darüber vielleicht in Wirklichkeit Gift und Galle gespuckt und alles mögliche zur Sabotage der gegenwärtigen Gespräche in Astana unternommen haben.

Aber praktisch kommt es darauf wohl nicht an. Wie der Direktor im kasachischen Außenministerium zutreffend mitteilte, soll in Astana kein Abkommen zwischen syrischer Regierung und syrischer Opposition oder bewaffneten Oppositionsgruppen geschlossen werden. Syrische Regierung, syrische Opposition und bewaffnete Oppositionsgruppen sind herzlich dazu eingeladen, dazu in Astana ihre Meinung zu sagen, aber geschlossen werden soll ein Abkommen zwischen Russland, der Türkei und dem Iran, was natürlich den großen Vorteil hat, dass nicht zu den Garantiemächten gehörende Sponsoren bewaffneter Oppositionsgruppen, etwa Saudi Arabien, Katar, Israel und seine 5. Kolonne in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft, den Abschluss des Abkommens nicht verhindern können, indem sie ihre Terrorschützlinge unter irgendeinem Vorwand vor der Unterschrift abreisen lassen.

Und deshalb darf man getrost davon ausgehen, dass Astana zwar einen feierlichen Rahmen für eine breite Diskussion und den Abschluss der Übereinkunft zur für Syrien sicherlich vorteilhaften Einrichtung der vier Sicherheitszonen bietet, die wirklich wichtigen Gespräche dazu jedoch am gleichen Tag in Sochi beim Treffen von Putin und Erdogan stattfanden. Und trotz des Theaters von Mohammed Alloush in Astana gibt es in Ost-Ghouta auch schon durchaus erfreuliche Anzeichen dahingehend, dass das russisch-türkisch-iranische Abkommen, auch wenn es ganz sicher nicht alle Probleme in Syrien löst, jedenfalls einige gute Ergebnisse mit sich bringen wird.

