Syrische Armee rückt im Osten von Homs vor

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Sonntag mitteilt, haben die syrische Armee und ihre Partner heute einige Dörfer, Hügel und Öl- und Gasbohrlöcher östlich der Metropole Homs eingenommen.

Hassan Ridha hat eine Karte zu diesem Vorstoß der Armee veröffentlicht:

Im Wesentlichen geht es dabei also um den südwestlichsten Zipfel des von ISIS-Terroristen nördlich der Straße Homs-Palmyra beherrschten Gebietes, wie auf nachfolgender Wikipedia entnommener Karte eingekreist.

Die Nachschublinie von Homs nach Palmyra wird also weiter gefestigt. Erst wenn das in ausreichendem Maße gelungen ist, dürfte es von Palmyra aus weiter nach Osten in Richtung Deir Ezzor gehen.

