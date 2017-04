Das Hasbara-Portal HuffPo macht gerade darauf aufmerksam, dass es in Deutschland einen kulturellen Zwischenfall gegeben hat. Ein Lied wurde veröffentlicht, das „widerliches Wutbürger-Gehetze“ sei.

„Vollkommen durchgedreht“ sei der „für seine kruden Verschwörungstheorien“ bekannte Musiker nun, heißt es im Portal HuffPo. Er singe dort „von Tatsachenverdrehern, von Volksverrätern statt Volksvertretern – kurz: den Marionetten,“ was „ein sehr beliebtes Bild von Verschwörungs-Fans für Politiker“ sei, Steigbügelhalter, Hochverräter, Volksverräter. Das Hasbara-Partal schäumt, dass der Musiker sich „als Echo-Moderator präsentieren“ durfte und schließt in der Hoffnung, man könne „nur hoffen, dass Naidoo dieses Mal nicht wieder genügend Freunde findet, die ihn verteidigen und sich Ausreden für sein widerliches Wutbürger-Gehetze einfallen lassen.“ Hört Euch das Lied selbst an.

https://vk.com/video345193469_456239023

Wir müssen jetzt alle empört sein. Wie kann es jemand wagen, ein Lied zu veröffentlichen, ohne sich den Songtext vorher vom Zentralrat genehmigen zu lassen? Und das allerschlimmste hat das Hasbara-Portal HuffPo dabei gar nicht mal mitbekommen: im Songtext kommt auch das Wort „Pizza“ vor. Kann man dieses Unwort nicht wenigstens noch schnell verbieten? Vielleicht kann man wenigstens Amazon dazu bringen, den Verkauf des ungenehmigten Liedes einzustellen? Ja, wo käme man denn dahin, wenn in der Kunst einfach so die herrschende Mafia thematisiert und ihre Marionetten verspottet werden dürfen? Die paar Millionen, die die von der Mafia und ihren Marionetten vorangetriebenen Kriege von Jugoslawien über Irak, Libyen und Syrien bis hin zur Ukraine das Leben gekostet haben, die können es doch nicht rechtfertigen, einfach ein Lied über die Mafia und ihre Marionetten zu machen. Empört Euch! Stürmt Bilder! Verbrennt Bücher! Verbietet Lieder! Ächtet Künstler!

Oder denkt nach, und macht das, was ihr selbst für richtig haltet.

