Syrische Armee nimmt Gasfeld Shair nordwestlich von Palmyra ein

Nachdem die Entwicklung sich am Montag schon angekündigt hatte, haben die syrische Armee und ihre Partner am gestrigen Mittwoch das rund 40 Kilometer nordwestlich der zentralsyrischen Stadt Palmyra gelegene Gasfeld Shair tatsächlich eingenommen.

@miladvisor hat folgende Karte dazu veröffentlicht:

Die Einnahme des Feldes schneidet die ISIS-Terroristen, die das Feld bisher beherrscht haben, nicht nur von einer wichtigen Einnahme- und Machtquelle ab, sondern setzt auch gleichzeitig die Nachschublinien aus Ostsyrien in ihre Hochburgen östlich von Salamiyah unter Druck. Um die Nachschublinien vom Osten Syriens in die von ISIS beherrschten Terroristengebiete östlich von Salamiyah komplett zu unterbrechen, müsste die syrische Armee zwar bis zur Fronlinie bei Athriah noch rund 40 Kilometer nach Norden durch Wüstengebiet vorrücken, doch bereits die gestrige Verengung der Nachschublinien dürfte es der syrischen Armee auf den wenigen Wegen in dem Gebiet ermöglichen, deutlich effektiver gegen den militärischen Nachschub aus dem Kerngebiet der Terrorgruppe ISIS im Osten von Syrien vorzugehen.

An der Front nördlich von Hama haben Terroristen unter Führung von Al Kaida unterdessen am Dienstag versucht, mit einer weiteren Offensive die Gegenoffensive der syrischen Armee gegen ihre vor fünf Wochen begonnene Hama-Offensive zum Stillstand zu bringen. Das gelang insofern, als dass sich die syrische Armee am Dienstag Abend aus dem zuvor eingenommenen Dorf Masasnah nochmal zurückgezoegen hat. Am gestrigen Mittwoch haben die syrische Armee und ihre Partner den Terroristen dann dort jedoch mit Luftangriffen und dichtem Artilleriefeuer so zugesetzt, dass sie das Dorf Masasnah nicht halten konnten. In der Folge hat die syrische Armee nicht nur das Dorf Masasnah wieder eingenommen, sondern auch die bis dahin noch umkämpfte Ortschaft Zilaqiat, die rund fünf Kilometer westlich von Masasnah liegt, sodass nördlich von Hama demnächst mit einem weiteren Vorrücken der syrischen Armee bei verringerter Schlagkraft der Terroristen zu rechnen ist.

Der Generalstab der russischen Armee hat am Mittwoch erklärt, dass das vorläufige Zwischenergebnis der am 21. März begonnenen großen Terroroffensive auf die Stadt Hama in der Eliminierung von bislang etwa 7.000 der 10.000 an der Offensive beteiligten Terroristen bestehe.

