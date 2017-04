Syrische Armee in Deir Ezzor vorangekommen

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am heutigen Donnerstag mitteilte, ist die syrische Armee in ihrer seit Jahren von ISIS-Terroristen umzingelten und zweigeteilten Enklave in der ostsyrischen Stadt Deir Ezzor an mehreren Fronten ein Stück vorangekommen.

SANA bestätigte damit dem Grunde nach Informationen, die in der Nacht bereits von Al Masdar News veröffentlicht wurden. Al Masdar News hatte dazu auch eine Karte veröffentlicht, die die Lage und Stoßrichtungen der Offensive der Armee in Deir Ezzor abbildete (Achtung: Norden ist auf der Karte oben links):

Kommt die Armee da noch ein bisschen voran, dürfte es bald gelingen, die beiden getrennten Teile ihrer Enklave in Deir Ezzor wieder zu verbinden.

