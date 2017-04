Syrische Armee rückt von Taibat Al Imam gen Nordwesten vor

Am heutigen Samstag haben die syrische Armee und ihre Partner im Norden der Provinz Hama nordwestlich der am Donnerstag eingenommenen Ortschaft mehrere Hügelstellungen von Al-Kaida-Terrroisten und ihren Kumpanen eingenommen.

Al Masdar News meldet diesbezüglich, dass die Tigereinheiten der syrischen Armee die Kontrolle über Tal Aqab, Tal Al-Muntar, den Madajin Checkpoint, die Al-Samam Farmen und das nahegelegene Dorf und den zugehörigen Checkpoint errungen haben. @miladvisor hat eine Karte dazu veröffentlicht:

Angesichts dieser Stoßrichtung erscheint es durchaus möglich, dass die syrische Armee in der Gegend als nächstes nicht wie allgemein angenommen von Osten her den Fluss Orontes überquert, um die von Al-Kaida-Terroristen beherrschte Ortschaft Halfaya einzunehmen, sondern sie erstmal weiter nach Nordwesten geht, um zunächst die ebenfalls von Al-Kaida-Terroristen beherrschte Ortschaft Lataminah einzunehmen. Damit wäre dann Al Kaida in Halfaya auch gleich komplett vom Nachschub abgeschnitten, sodass die Einnahme von Halfaya dann deutlich einfacher werden dürfte.

Nachtrag 14:30h: @watanisy meldet, dass die syrische Armee nun auch den Hügel Tel Al Nasiriyah im Süden der Nord-Hama-Tasche eingenommen hat. Damit ist die Karte oben diesbezüglich schon wieder veraltet.

Nachtrag 15:00h: @NatDefFor meldet aus der Gegend, dass die Armee nun auch den Ort Buwaida und den Checkpoint Garbal an der Schnellstraße Damaskus – Aleppo eingenommen hat. So langsam sieht das da nach einem ziemlichen Zusammenbruch weiter Teile der Front von Al Kaida und Kumpanen aus.

Nachtrag 16:15h: Von @v4st0 gibt es eine frische Karte, die die heutigen Fortschritte der Armee nördlich von Hama zeigt:

Seit dem Erstellen dieser Karte meldete @NatDefFor aber bereits weitere Erfolge der Armee in der Gegend, nämlich die Einnahme der Ortschaft Kafir Al Taiba westlich von Taibat Al Imam und der Fahrschule Al Bashir an der M5 südlich von Morek. The Inside Source meldet unterdessen, dass die russische Luftwaffe den Vorstoß der syrischen Armee nördlich von Hama sehr intensiv unterstützt und dass die Terroristen in Helfaya gegenwärtig unter schweren Feuer versuchen, aus dem Ort zu flüchten. Aus der Gegend nördlich von Hama könnten heute also noch mehr erfreuliche Nachrichten kommen.

