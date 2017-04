Sicherheitskräfte gehen in Mossul wieder etwas voran

Wie irakische Medien berichten, rücken die Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der nordirakischen Metropole langsam weiter vor.

Gestern wurde der direkt nordwestlich der Altstadt gelegene Bezirk Al Thawra in schwierigen Häuserkämpfen eingenommen.

More footage from #Mosul's Thawra as #Iraq's forces retake the district from Da'ish. pic.twitter.com/ri9xlv4MsC — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 17, 2017

In der Altstadt selbst, wo ISIS rund um die Nuri-Moschee ihre wichtigste Bastion in Mossul hat, haben Sicherheitskräfte einen multidimensionalen Vorstoß gestartet.

In einem von Regierungspositionen aufgenommenen Video erscheint das berühmte Hadba-Minarett der Moschee bereits sehr nah zu sein.

#MosulOp 🇮🇶 Footage of urban warfare between #Iraq's Federal Police and Da'ish in the heart of #Mosul. pic.twitter.com/ReblEFRxCW — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 17, 2017

Weiterhin haben nach der Einnahme der nordwestlich von Mossul gelegenen Vorstadt Badush durch Volksmobilisierungseinheiten Regierungskräfte eine neue Offensive von Nordwesten her in die Stadt Mossul gestartet, sodass ISIS nun von Norden und Süden in die Zange genommen wird.

Knapp zwei Monate nach dem Beginn der West-Mossul-Offensive durch die Sicherheitskräfte ist die Lage der ISIS-Terroristen in Mossul damit aus militärischer Sicht völlig aussichtslos. Sie sind vom Nachschub abgeschnitten, sehen sich einem Zangenangriff ausgesetzt und sind in einem recht kleinen Gebiet umzingelt.

Trotzdem kapitulieren die Terroristen nicht und kämpfen mit allen schmutzigen Mitteln, so etwa in den letzten Tagen wiederholt mit selbstgebastelten Chlorgas-Chemiewaffen und wie üblich der gezielten Nutzung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde, indem sie Gruppen von Zivilisten teilweise sogar direkt an die Waffen ihre Feuerpositionen festbinden. Auch wenn inzwischen fast 500.000 Menschen vor den Kämpfen aus Mossul geflüchtet sein sollen, befinden sich in der Altstadt noch mehrere Hunderttausend Zivilisten, und zwar sowohl Geiseln als auch Sympathisanten von ISIS.

Damit es zu möglichst wenigen zivilen Opfern kommt, rücken die irakischen Sicherheitskräfte relativ langsam und vorsichtig vor, sodass die vollständige Einnahme von Mossul noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Trotzdem gibt es allerdings reichlich zivile Opfer.

