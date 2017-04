Bekannter Jund-Al-Aqsa-Weißhelm-Terrorist war in Rashideen

Am Ort des verheerenden Bombenanschlags auf evakukierte Zivilisten aus den schiitisch geprägten Dörfern Fuah und Kafriya waren auch der bekannte Weißhelm- und Jund-Al-Aqsa-Terrorist Muawiya Hassan Agha aus Sarmin und seine Kameraden anwesend.

Muawiya Hassan Agha sagt auf Facebook selbst, dass er da war:

Und ein Foto von Muawiya Hassan Agha nahe den Bussen gibt es dazu auch:

In Reaktion darauf, dass der prominente Weißhelm Muawiya Hassan Agha öffentlich als Al-Kaida-Terrorist entlarvt wurde, sollen die Weißhelme ihn angeblich ausgeschlossen haben, aber praktisch sieht es wohl so aus, dass Muawiya Hassan Agha und seine Terrorclique nach wie vor bei der von westlichen Regierungen gesponsorten Truppe der Weißhelme dabei sind.

Muawiya Hassan Agha und seine wahlweise als Weißhelme, Jund Al Aqsa und Al Kaida auftretende Clique sollten zu den Hauptverdächtigen bezüglich des Bombenattentats in Rashideen gehören. Weiterhin drängt sich der Verdacht auf, dass diese Gruppe nicht nur für den Bombenanschlag verantwortlich ist, sondern auch für die anschließende Entführung von zahlreichen Verletzten, die meisten davon Kinder, in Terroristenzentralen in der Provinz Idlib, und dass das Ausnutzen des durch den Bombenanschlag verursachten Chaos für die Geiselnahme schon vor dem Zünden der Bombe geplant war.

Weiterhin gibt es Bilder, die zeigen, dass mindestens eine Person aus der Sarmin-Clique von Muawiya Hassan Agha auch bei der Giftgas-False-Flag-Insenierung in Khan Sheikhun vor Ort war. Da Personen aus dem Umfeld des Terroristen Muawiya Hassan Agha auch bei früheren Inszenierungen von Chlorgas-Angriffen führende Propagandisten waren, und Zeugen aus dem Umfeld von Muawiya Hassan Agha anschließend eine UNO-Untersuchungskommission mit Lügengeschichten dazu bewegen konnten, in einem Bericht die syrische Regierung des Einsatzes von Chlorgas zu beschuldigen, ist es nicht fernliegend anzunehmen, dass die gleiche Personengruppe von Terroristen und Weißhelmen aus Sarmin diesen „Erfolg“ in Khan Sheikhun wiederholen und ausbauen wollte, und auch dieser Giftgas-Fake auf ihr Konto geht.

Der wirkliche Skandal sind aber nicht der Terror und die Lügen von Al Kaida. Das ist es, wie Terrorgruppen wie Al Kaida vorgehen und eben deshalb werden sie zurecht als Terroristen gebrandmarkt und verfolgt. Der wirkliche Skandal ist, dass die westliche Lügenpresse diese Terrorbande unterstützt, indem sie über ihren Terror hinwegsieht und ihren Lügen den Anschein von Glaubwürdigkeit verleiht.

Advertisements