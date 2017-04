Evakuierung von Fuah und Kafriya

Am heutigen Karfreitag wurden Einwohner der seit Jahren von Al-Kaida-Terroristen umzingelten Widerstandsdörfer Fuah und Kafriya in der Provinz Idlib evakuiert.

Terroristen-nahe Videokanäle haben Bilder der ersten Busse veröffentlicht:

Im Gegenzug wurden Terroristen und ihre angehörigen aus den beiden von der syrischen Armee umzingelten Ortschaften Zabadani und Madaya nordwestlich von Damaskus evakuiert:

Etwas widersprüchlich ist die Nachrichtenlage gegenwärtig noch dazu, ob damit die Vereinbarung vollständig umgesetzt wurde. Während Al Manar meldete, dass die Umsetzung der Evakuierungsvereinbarung abgeschlossen sei, meldete SANA bisher lediglich, dass die Umsetzung des letzten Teils der Vereinbarung vonstatten gehe und 5000 Ortsansässige in 75 Bussen und 20 Ambulanzen aus Fuah und Kafriya evakuiert worden seien.

Die Widerstandsdörfer Fuah und Kafriya sind legendär und ihre Heldentaten im Kampf gegen Al Kaida werden besungen wie kontemporäre schiitische Heiligtümer.

In nächster Zeit wird es sich zeigen, was da Sache ist. Möglicherweise gibt es da noch eine Überraschung. Zwar wurde die ganze Zeit gesagt, dass Fuah und Kafriya komplett evakuiert werden, aber es ist nicht undenkbar, dass die Helden von Fuah und Kafriya lediglich Zivilisten evakuiert haben und sie selbst zurückgeblieben sind, um Fuah und Kafriya weiter gegen Al Kaida zu verteidigen. zuzutrauen ist den Helden von Fuah und Kafriya so ein Stunt allemal.

Jedenfalls sieht es so aus, dass dem Beginn der lang erwarteten Idlib-Offensive der syrischen Armee nun nichts mehr im Weg steht.

Advertisements