SDF-Kräfte umzingeln Tabqa

Am heutigen Donnerstag haben von den USA unterstützte Kräfte der kurdisch geprägten Syrische Demokratische Kräfte (SDF) nach schweren Kämpfen die Ortschaft Safsafah östlich der von ISIS-Terroristen beherrschten nordsyrischen Stadt Tabqa eingenommen und damit die sich in Tabqa befindlichen ISIS-Terroristen vollständig umzingelt.

Unterdessen haben sich 300 regierungstreue Stammeskräfte formiert, die die Einladung der SDF annehmen möchten, an der Operation zur Befreiung der rund 40 Kilometer östlich von Tabqa gelegenen und seit 2014 von ISIS-Terroristen beherrschten Provinzhauptstadt Raqqa teilzunehmen.

Die syrische Armee hat Syria Today zufolge am Donnerstag unterdessen 65 Kilometer nordwestlich von Tabqa im Osten der Provinz Aleppo das Dorf und den Hügel Mahdum eingenommen, womit sie der Umzingelung der sich im Luftwaffenstützpunkt Jirah verschanzenden ISIS-Terroristen wieder ein Stück näher gekommen ist.

@PetoLucem hat am Donnerstag Nachmittag eine übersichtliche Karte veröffentlicht, wo das ganze Gebiet beginnend östlich der Metropole Aleppo über Tabqa bis hin zu Raqqa eingezeichnet ist:

Gut zu erkennen ist auf der Karte, dass die Terrorgruppe ISIS nicht nur in Tabqa umzingelt ist, sondern auch in der Stadt Raqqa und im gesamten Gebiet zwischen Tabqa und dem Luftwaffenstützpunkt Jirah über kurz oder lang vor der Einkreisung und Eliminierung stehen dürfte.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete am Donnerstag, dass die syrische Armee weiter am Euphrat stromabwärts in Deir Ezzor einige Hügel von ISIS-Terroristen eingenommen hat, womit die Chancen steigen, dass es der syrischen Armee bald gelingen könnte, die gespaltene regierungstreue Tasche in Deir Ezzor wieder zu vereinigen.

aus dem Norden der Provinz Hama wurde derweil gemeldet, dass die syrische Armee am Donnerstag erneut das verlassene Dorf Batish aus der Hand von Terroristen unter Führung von Al Kaida eingenommen hat, das in den letzten zwei Wochen schon mehrfach die Hand wechselte.

Map: #SAA units, led by the Tiger Forces, recaptured the village of Al-Batish and its hill in the vicinity of Helfaya in north. #HAMA pic.twitter.com/G7y5pU0gWR — Shababeek (@Shababeeksouria) April 6, 2017

Wie bereits ausgeführt, dürfte es der Armee im Norden der Provinz Hama nicht darauf ankommen, möglichst schnell möglichst viele verlassene Dörfer wieder einzunehmen, sondern den Terroristen unter Führung von Al Kaida, die vor zwei Wochen eine Großoffensive auf die Provinzhauptstadt Hama gestartet haben, eine möglichst gründliche Niederlage zu bereiten, so dass ihnen die Lust auf weitere Terroroffensiven vergeht.

Die internationalen Medien sind unterdessen nach wie vor voll mit der Verbreitung der auf einer Inszenierung von Al Kaida basierenden falschen Behauptung beschäftigt, dass die syrische Regierung am Dienstag in Khan Sheikhun, rund ein Dutzend Kilometer nördlich der Front in Nord-Hama, angeblich Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt habe, und das, ohne dass dabei irgendein positiver militärischer Nutzen für die syrische Armee zu erkennen wäre. Während Unterstützer von Al Kaida und andere Kriegstreiber in den zionisierten westlichen Massenmedien die Fake News zum Anlass nehmen, wieder mal einen offenen illegalen Angriffskrieg gegen Syrien zu fordern, hat der russische Präsident Putin den israelischen Regierungschef Netanjahu am Donnerstag in einem von Netanjahu initiierten Telefongespräch aufgefordert, solch falsche Behauptungen zu unterlassen.

Advertisements