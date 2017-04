Irakische Sicherheitskräfte schon nah an Großer Nuri-Moschee in Mossul

Während die syrische Armee am heutigen Samstag bei ihrer Gegenoffensive im Norden der Provinz Hama am heutigen Samstag eine Wochenendpause eingelegt hat und die Ruhe in Homs zur Evakuierung von über 900 weiteren Terroristen aus der dortigen Vorstadt Waer nach Idlib genutzt wurde, sind irakische Sicherheitskräfte in Mossul inzwischen schon fast bis zur Großen Nuri-Moschee vorgedrungen, in der Abu Bakr al-Bagdadi vor nicht ganz drei Jahren das ISIS-Terrorkalifat ausgerufen hatte.

Ahlulbayt TV berichtete darüber heute auf englisch:

Der Verlust der Nuri-Moschee dürfte für die Terrorgruppe ISIS und ihre Anhänger ein schwerer Schlag werden, da damit unmittelbar klar wird, dass das ISIS-Kalifat untergeht und nicht einmal mehr die Kontrolle über die Moschee hat, in der es ausgerufen wurde. Obwohl sie bereits dicht an der Moschee dran ist, dürfte die Einnahme für die Armee schwierig werden, denn dabei gilt es auch, das 1172 erbaute schiefe Hadba-Minarett der Moschee, welches auch so etwas wie das inoffizielle Wahrzeichen von Mossul ist, vor der Zerstörung durch die Terroristen oder Kampfhandlungen zu bewahren.

Eine aktuelle Karte des Westens von Mossul sieht etwa wie folgt aus:

Auf der Karte ist gut zu erkennen, dass die am Fluss Tigris gelegene und eng bebaute Altstadt von Mossul, in der sich auch die Nuri-Moschee befindet, von den irakischen Sicherheitskräften fast schon umzingelt wurde und ansonsten nur noch einige Vorstädte im Nordwesten von Mossul von ISIS zu befreien sind. Möglicherweise sind die irakischen Sicherheitskräfte inzwischen sogar schon noch weiter vorgedrungen, als es auf der Karte oben dargestellt ist, denn Aktivisten wie Yusra melden, dass sie auch schon die Hälfte des Bezirks Zanjeeli nordwestlich der Altstadt eingenommen und den ISIS-Terroristen dabei schwere Verluste zugefügt haben.

