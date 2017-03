Syrische Armee rückt im Norden von Hama weiter vor

Nach der Einnahme zweier Hügel vorgestern und einiger Dörfer gestern ist die syrische Armee am heutigen Freitag nördlich der Stadt Hama weiter vor- und in den Ort Khatab eingerückt.

Da die Bevölkerung in der Ortschaft Khatab komplett geflüchtet war als Terroristen unter Führung von Al Kaida den Ort vor einer Woche überrannt hatten, fanden die Terroristen im Ort sich in einer exponierten Position ohne menschliche Schutzschilde wieder, wo die syrischen Streitkräfte und ihre Partner ihnen beliebig mit allen möglichen schweren Waffen von Artillerie über thermobraische Flammenwerfer bis hin zur Luftwaffe zusetzen konnten. Am heutigen Freitag Morgen flüchteten die diese Kampfhandlungen überlebenden Terroristen dann aus Khatab, den sie erst vor einer Woche erobert hatten, sodass die syrische Armee dort ohne große Nahkämpfe wieder einrücken konnte. Durch die Aufgabe von Khatab wurden auch die westlich davon gelegenen Orte Majdal, Sheer und Subin für die Terroristen unhaltbar, sodass die syrische Armee auch dort wieder einrücken konnte.

Auf einer Karte von Islamic World News sehen die Fortschritte der syrischen Armee wie folgt aus:

Die Stadt Hama darf damit wohl als gesichert gelten. Doch noch hat die syrische Armee nicht alle Geländegewinne zurückgerollt, die die Terroristen bei ihrer großen Offensive auf Hama in der letzten Woche erzielt haben. Insbesondere die von Terroristen vor einer Woche überrannten Ortschaften Soran und Maardas sind noch von der syrischen Armee zu befreien, um die jüngste Terroroffensive nördlich von Hama komplett zurückzurollen, wie aus nachfolgender Karte hervorgeht.

Der Tag ist aber noch nicht zu Ende. Gegenwärtig ist die syrische Armee Berichten zufolge damit beschäftigt, Barrikaden von Terroristen bei Abu Obaida und Al-Shliout nördlich von Mhardah zu stürmen.

Advertisements