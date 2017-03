Syrische Armee nimmt nördlich der Stadt Hama mehrere Dörfer wieder ein

Nachdem die syrische Armee und ihre Partner am Mittwoch nördlich der Stadt Hama zwei wichtige Hügel wiedereingenommen haben, die vor einer Woche von Terroristen unter Führung von Al Kaida überrannt worden waren, haben sie am gestrigen Donnerstag die von diesen Hügeln dominierten Dörfer wieder unter Kontrolle gebracht.

Konkret sind das @MmaGreen zufolge die Dörfer Ost und West Arzeh, Qusayyah, Balahseen und Khirbat Al Hajamah.

What the clashes between Syrian army and allies vs AlQaeda led rebels in N Hama looks like pic.twitter.com/xpIP3HdeRt — Bassem (@BBassem7) March 30, 2017

Auf einer von Al Masdar News veröffentlichten Karte ist zu sehen, dass mit dem Vorrücken der syrischen Armee am Donnerstag der Versuch der Terroristen, bis in die Stadt Hama vorzudringen, aussichtslos geworden ist und die syrische Armee drauf und dran ist, alle von den Terroristen bei ihrer großen und verlustreichen Offensive in der letzten Woche gemachten Geländegewinne zurückzurollen.

Die vorgestrige Offensive von Terroristen unter Führung von Ahrar Al Sham 30 Kilometer weiter nordwestlich gegen die Ortschaft Kernaz hat die syrische Armee übrigens zwischenzeitlich auch abgewehrt. Passend zu diesen Siegen der syrischen Armee gab es bei den Anführern der Terroroffensive in Nord-Hama lange Gesichter zu sehen.

Dabei ist allerdings noch nicht klar, ob die Anführer der Terroristen inzwischen verstehen, dass sie mit ihrer Hama-Offensive einen dicken militärischen Fehler gemacht haben, weil sie dabei ihre Deckung durch menschliche Schutzschilde verlassen haben, um in Gebieten ihre Fahne zu hissen, wo die Bevölkerung komplett vor ihnen weggelaufen ist, und die Terroristen in Nord-Hama deshalb anders als in der Provinz Idlib mit dem reichlichen Einsatz von sämtlichen schweren Waffen im Arsenal der Armee und ihrer Partner bekämpft werden können.

Betrachtet man die Dynamik des Kollapses der gegenwärtigen Terroroffensive in Nord-Hama, so ist es durchaus nicht unplausibel anzunehmen, dass die syrische Armee nun bei ihrer Gegenoffensive alle Geländegewinne zurückrollen wird, die die Terroristen in der Gegend seit Mitte letzten Jahres gemacht haben. Eine Karte von @_paulo34 zeigt, was dazu für die syrische Armee noch zu tun bleibt:

Angesichts der Schwächung der Terroristen durch die bei der Offensive erlittenen schweren Verluste ist es auch möglich, dass die syrische Armee mit ihrer Gegenoffensive da nicht Halt macht, sondern noch viel weitergehend mit den Terroristen in der Tasche Nord-Hama – Idlib – Nordost-Latakia – West-Aleppo aufräumen wird. Gerüchte, dass die syrische Armee sich zur Evakuierung der eingekesselten Ortschaften Fuah und Kafriya im Gegenzug für die Evakuierung von Madaya und Zabadani bereiterklärt hat, könnten ein Vorbote für eine Großoffensive der syrischen Armee auf die Idlib-Tasche sein.

