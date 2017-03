Syrische Armee macht Fortschritte nördlich von Hama und Palmyra

Am heutigen Montag ist es der syrischen Armee und ihren Partnern gelungen, zwei der Ortschaften nördlich der zentralsyrischen Stadt Hama wieder einzunehmen, die vor einigen Tagen von Terroristen unter Führung von Al Kaida überrannt worden waren.

Ein Lagekarte zeigt, dass die beiden Ortschaften Maarzaf und Kafr Amim südlich der christlich geprägten Stadt Mahardeh liegen:

Wie erwartet haben die Terroristen in den Ortschaften, aus denen die Bevölkerung bei Ankunft der Terroristen vollständig geflohen ist, einen schweren Stand gegen die syrische Armee, weil ihnen nun ihre übliche Deckung durch menschliche Schutzschilde fehlt.

Syrian Army liberate Maazzraf village north hama CS pic.twitter.com/A7ygzZAIE5 — Yusha Yuseef (@MIG29_) March 27, 2017

Bis auch der Rest der in den letzten Tagen nördlich der Stadt Hama von Terroristen überrannten Ortschaften wieder unter Kontrolle der Armee sind, wird es aber wohl noch ein bis zwei Monate dauern, denn die Armee scheint mit dem Terror dort wirklich gründlich aufräumen zu wollen.

Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA mitteilt, ist es der syrischen Armee am Montag außerdem nördlich der zentralsyrischen Stadt Palmyra gelungen, eine Reihe von Hügeln unter Kontrolle zu bringen, die wesentlich für die Sicherung von Palmyra und naheliegender Öl- und Gasfelder gegen Angriffe von ISIS-Terroristen sind. Auf einer Karte sieht das da nun wie folgt aus:

Sollten die Terroristen und ihre Unterstützer gedacht haben, dass die syrische Armee und ihre Partner nicht gleichzeitg erfolgreich gegen ISIS-Terroristen bei Palmyra und Al Kaida und Kumpane nahe Hama kämpfen, so dürften sie damit eines besseren belehrt worden sein. Ungünstig dürfte für die Terroristen auch sein, dass es von den USA unterstützten kurdisch geprägten SDF-Kräften am Sonntag Abend gelungen ist, den Luftwaffenstützpunkt Tabqa aus der Hand von ISIS-Terroristen zu befreien. Die Lage südwestlich von Raqqa sieht damit etwa wie folgt aus:

Zu erkennen ist da schon ansatzweise, dass sich die Kräfte der syrischen Armee und die Kräfte der SDF irgendwann da irgendwo in der Mitte treffen könnten. Für die Terroristen wird die Lage westlich des Euphrats immer aussichtsloser. Bemerkenswert ist dabei auch, dass das Verhältnis zwischen den US-gestützten SDF-Kräften und der syrischen Armee immer besser zu werden scheint. So hatte etwa ein Sprecher der SDF-Kräfte am Wochenende erklärt, die SDF würden die syrische Armee willkommen heißen, wenn sie sich an der bald anstehenden Offensive auf die ISIS-Hochburg Raqqa beteiligt.

