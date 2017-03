Rechtsrutsch im Saarland

Schulz-Effekt? Bei der Landtagswahl im Saarland ist es heute zu einem Rechtsrutsch gekommen. Während die vom ehemaligen EU-Politbürokraten Martin Schulz geführte Partei SPD nicht nur im Vergleich zu letzten Umfragen, sondern auch im Vergleich zur letzten Landtagswahl im Saarland verloren hat, hat die CDU Hochrechnungen zufolge deutlich zugelegt und die AfD den Einzug in den Landtag mit rund 6% geschafft.

Der ARD-Hochrechnung von 18:31h zufolge sieht das Wahlergebnis an der Saar wie folgt aus:

Das Ergebnis sieht also wohl so aus, dass die CDU die 40%-Marke geknackt hat, während die SPD gerade gerade mal 30% geholt hat. Wie erwartet ist außerdem Lafontaines Saarland-Linke zweistellig drin und auch die AfD hat an der Saar den Sprung über die 5%-Hürde geschafft. Rausgeflogen sind Piraten und Grüne, während die FDP nicht reingekommen ist. Da es keine Sitzmehrheit für SPD und Linke gibt, wird im Saarland wohl die große CDU-SPD-Koalition unter Führung der CDU fortgesetzt werden.

Schaut man auf Gewinne und Verluste, so wird deutlich, dass es bei der Wahl im Saarland im Vergleich zur letzten Saarlandwahl einen klaren Rechtsrutsch gegeben hat:

Deutlich wird bei den Gewinnen und Verlusten, dass Parteien, die landläufig als eher rechts eingeordnet werden, also CDU, AfD und FDP, deutlich zugelegt haben, während Parteien, die eher links einsortiert werden, also SPD, Linke, Grüne und Piraten, schwächer geworden sind. So sieht er also bislang aus, der sogenannte Schulz-Effekt.

Interessant ist auch der Vergleich des Ergebnisses mit den Umfragen in den letzten Wochen vor der Wahl. Nachfolgend findet sich eine Auflistung der Saarland-Umfragen der letzten Wochen von wahlrecht.de:

Die Partei des massenmedial hochgejubelten „Sankt Martin“ schnitt in allen Umfragen der letzten Wochen durch die Bank deutlich besser ab als heute am Wahltag, während die CDU am heutigen Wahltag deutlich besser abgeschnitten hat als in den Umfragen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der erhebliche Umfragefehler darauf zurückzuführen sein sollte, dass es auch in Deutschland inzwischen eine Anzahl an Wählern gibt, die geradezu allergisch auf offensichtliche Kampagnen von Massenmedien für einen bestimmten Kandidaten reagieren.

