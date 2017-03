SDF-Kräfte nehmen Tabqa-Damm ein, syrische Armee Deir Hafr

Nach der überraschenden US-Luftlandeoperation nahe Tabqa gestern haben heute vom US-Militär unterstützte SDF-Kräfte den nahegelegenen Tabqa-Damm im Handstreich eingenommen.

Der rund 60 Meter hohe und fünf Kilometer lange Tabqa-Damm zur Stauung des Euphrat ist sicherlich das wichtigste Bauwerk in ganz Syrien.

Die Einnahme durch die SDF-Kräfte beendet die Sorgen, dass die Terrorgruppe ISIS den Damm sprengen könnte, um eine Flutkatastrophe zu erzeugen und dadurch vom Kampf gegen den Terror abzulenken. Die Terrorgruppe ISIS kontrolliert nun zwar noch den rund 15 Kilometer stromabwärts gelegenen Baath-Damm, doch dieser Damm ist ein wesentlich kleinerer Nachschaltdamm zum Ausgleich der bei der Stromerzeugung mit dem Tabqa-Damm entstehenden Wasserschwankungen, sodass er durch Stauung des Euphrat-Wassers am Tabqa-Damm für eine Weile weitgehend trocken zu legen sein dürfte, womit die von einer möglichen Sprenung des Damms durch ISIS-Terroristen ausgehende Gefahr deutlich kleiner ist.

Einer baldigen Befreiung der von ISIS-Terroristen beherrschten Provinzhauptstadt Raqqa durch die von den USA unterstützten kurdisch geprägten YPG/SDF-Kräfte dürfte mit der Einnahme des Tabqa-Damms also nichts mehr im Wege stehen.

Die syrische Armee hat unterdessen rund 60 Kilometer weiter nordwestlich in der Provinz Aleppo die Stadt Deir Hafr sowie ein weiteres Dorf in der Nähe eingenommen, nachdem die ISIS-Terroristen aufgrund ihrer ausweglosen Lage von dort geflohen waren.

Dass die syrische Armee mit der Einnahme von Deir Hafr östlich der Metropole Aleppo nun einen weiteren Meilenstein im Kamp gegen die Terrorgruppe ISIS erreicht hat, trifft sich gut, denn damit können nun einige der bislang dort eingesetzten Soldaten an die Front im Norden der Provinz Hama verlegt werden, wo es gerade darum geht, eine von über 6000 Terroristen unter Führung von Al Kaida gestartete Großoffensive überzeugend abzuwehren.

Eine Karte von @BosnjoBoy zeigt, wie weit die Terroristen da schon vorwärts gekommen sein wollen.

Doch die Verstärkungen der Armee und der pausenlose Einsatz der Luftwaffe in der an Zielen reichen Gegend fordern bei den Terroristen zunehmend Tribut, sodass am Donnerstag Abend vermeldet werden konnte, dass die syrische Armee im Norden der Provinz Hama mit Gegenangriffen vorwärts kommt und beispielsweise die Ortschaft Kawkab schon wieder unter Kontrolle der Armee ist. Die letzte Karte von @PetoLucem von der Front in Nordhama sieht denn auch schon wieder etwas freundlicher aus.

Die Dinge im Norden der Provinz Hama entwickeln sich gerade recht schnell, und das wohl in die richtige Richtung.

Aber bis die gegenwärtige Terroroffensive dort zurückgeschlagen ist, wird es aufgrund der Vielzahl der daran beteiligten Terroristen und ihrer recht guten Bewaffnung natürlich trotzdem noch eine ganze Weile dauern.

Nachtrag: hier ist noch eine Karte zur Gegenoffensive der syrischen Armee nördlich der Stadt Hama:

Es scheint für die syrische Armee wieder deutlich voranzugehen.

Advertisements