Al Kaida greift im Norden der syrischen Provinz Hama an

Am gestrigen Dienstag hat die von Al Kaida geführte Terrorgruppe Hayat Tahrir Al-Sham im Norden der zentralsyrischen Provinz Hama eine offenbar groß angelegte Offensive gestartet, deren erstes wichtiges Ziel die Eroberung der Ortschaft Soran war.

Auf einer Karte sieht die Lage in der Gegend etwa wie folgt aus:

Im Laufe des gestrigen Tages gab es eine ganze Reihe von Meldungen, dass die Terroristen im Norden der Provinz Hama Fortschritte im Gelände gemacht und Erfolge gehabt hätten. Unter anderem wurde auch von Syrien-freundlichen Medien berichtet, den Terroristen sei die Eroberung der Ortschaft Soran gelungen.

Ob das so stimmt, darf aber bezweifelt werden. Seit langem durfte erwartet werden, dass die unverbesserlichen Al-Kaida-Terroristen und ihre vorgeblich modreaten Kameraden in der Tasche West-Aleppo-Idlib-Nord-Hama „demnächst“ wieder eine große Offensive durchführen würden. Klar ist auch, dass die syrische Armee zur Abwehr von Großoffensiven eine elastische Verteidigungstaktik einsetzt, sie sich zur Minimierung eigener Verluste in den vordersten Reihen ein wenig zurückzieht und sie die Terroristen etwas kommen lässt, um sie dann um so besser ohne möglicherweise im Weg stehende Zivilisten eliminieren zu können und dann, wenn die Terroristen aufgrund hoher Verluste geschwächt sind, sie die ursprünglichen Positionen nach Möglichkeit wieder zurückholt. Wenn Terroristen mit einer Großoffensive anfänglich etwas vorankommen, bedeutet das also mitnichten, dass sie auch wirklich Erfolg haben. So scheint es auch bei der neuen Offensive von Al Kaida im Norden von Hama sein. Und wichtige Punkte wie die Ortschaft Soran hat die syrische Armee anderslautenden Gerüchten zum Trotz offenbar eben gerade nicht aufgegeben, wie unter anderem Ivan Sidorenko in der Nacht zum heutigen Mittwoch mitteilte.

Trotzdem dürfte die Offensive der Terroristen im Norden von Hama noch eine Weile weitergehen und einfach ist die Situation für die syrische Armee nicht. The Inside Source macht etwa darauf aufmerksam, dass die syrische Armee mit sieben gleichzeitig offenen heißen Fronten ziemlich überlastet ist. Die sieben Fronten, von denen die Rede ist, dürften folgende sein: im Osten der Provinz Aleppo, in Deir Ezzor, im Osten der Provinz Hama am Nachschubweg nach Aleppo und in Palmyra gegen ISIS und im Norden der Provinz Hama, im Osten von Damaskus bei Jobar und Qabon sowie in Daraa jeweils gegen Al Kaida und Konsorten. Und aus Sicht der Terroristen ist die Überlastung der syrischen Armee durch die Bearbeitung zu vieler heißer Fronten gleichzeitig selbstverständlich genau das, was sie letztlich alle gemeinsam erreichen wollen. Für die syrische Armee und ihre Partner gilt es also aufzupassen, zumal die Terroristen in Palmyra von Israel, die in Daraa von Israel und Jordanien und die in Nord-Hama anscheinend wieder von der Türkei unterstützt werden.

Bislang scheint die syrische Armee mit der vielen Arbeit gerade jedoch zurechtzukommen. Östlich der nordsyrischen Metropole Aleppo hat die syrische Armee gestern beispielsweise wieder drei Dörfer aus der Hand von ISIS befreit:

Auch in Qabon und Jobar im Osten von Damaskus war die syrische Armee gestern durchaus zu erfolgversprechenden Gegenangriffen in der Lage.

Ebenso läuft es in Deir Ezzor, Palmyra und Daraa offenbar recht planmäßig für die Armee. Doch im Osten von Hama, an der einzigen Versorgungsstraße nach Aleppo, lief der Kampf gegen ISIS anscheinend nicht ganz so gut. Zwar gelang es der syrischen Armee gestern Vormittag, die Straße wieder frei zu bekommen, doch schon am Nachmittag wurde sie durch einen erneuten Angriff von ISIS-Terroristen wieder blockiert.

Erfreulich entwickelten sich hingegen die Fortschritte der unter anderem von den USA unterstützten kurdisch geprägten SDF-Kräfte nahe Raqqa. Dort gelang es den SDF-Kräften rund 25 Kilometer östlich der Stadt Raqqa auf einem weiteren mehrere Kilometer langen Streifen bei der Ortschaft Jarqa von Nordosten her zum Fluss Euphrat vorzurücken. Die SDF-Kräfte beherrschen damit nun bereits nahezu 50 Kilometer des nordöstlichen Euphrat-Ufers zwischen Raqqa und Deir Ezzor, was es der Terrorgruppe ISIS zunehmend schwerer machen dürfte, das von ihr beherrschte südwestliche Ufer des Euphrat zwischen Raqqa und Deir Ezzor auf der ganzen Linie zu halten.

Ebenfalls erfreulich entwickelt sich die Lage im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS in der irakischen Millionenstadt Mossul. Nachdem Volksmobilisierungseinheiten in den letzten Wochen die ISIS-Hochburg Badush nordwestlich von Mossul weitgehend unter Kontrolle gebracht hatten, konnte am Montag von Westen her eine neue Front gegen ISIS in Mossul eröffnet werden.

Die Terrorgruppe ISIS zerbröselt in ihrer wichtigsten Stadt Mossul zunehmend und die Eröffnung der neuen Front von Westen her dürfte diesen Prozess bloß noch beschleunigen. Nach der Befreiung von Mossul ist es durchaus möglich, dass einige kräftige irakische Volksmobilisierungseinheiten im Osten von Syrien der syrischen Armee beim Kampf gegen ISIS etwas unter die Armee greifen, was der syrischen Armee eine Menge Entlastung bringen könnte. Aber bis es soweit ist, wird die syrische Armee trotz der hohen Belastung vermutlich mit den vorhandenen Kräften im Anti-Terror-Kampf auskommen müssen.

Advertisements