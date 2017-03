Syrische Armee nimmt zwei Dörfer südöstlich von Deir Hafr ein

Am heutigen Montag ist es der syrischen Armee in der nordsyrischen Provinz Aleppo gelungen, südöstlich der Stadt Deir Hafr die beiden bislang von ISIS-Terroristen beherrschten Dörfer Qusayr und Janat Al-Salamah einzunehmen.

Die syrische Armee passiert die ISIS-Hochburg Deir Hafr weiter im Süden von Westen nach Osten und macht die inzwischen von drei Seiten umzingelte Stadt Deir Hafr für die Terrorgruppe ISIS zunehmend unhaltbar. Auf einer Karte sieht die Lage bei Deir Hafr damit gegenwärtig wie folgt aus:

Die syrische Armee hat nun die Option, entweder den Ring um Deir Hafr im Osten zu schließen und dann die Stadt zu stürmen oder von den beiden heute eingenommenen Dörfern aus erstmal weiter durch eher leichtes Gelände nach Südosten vorzurücken, damit die Front für die ohnehin überlasteten ISIS-Kräfte noch länger zu machen und dabei möglichst viele Zivilisten zur vorübergehenden Flucht aus Deir Hafr zu bewegen sowie ISIS-Terroristen aus gut befestigten Stellungen in der Stadt Deir Hafr und der nahegelegenen Jirah Airbase heraus ins offene Gelände zu locken, um dann nach einiger Zeit diese gut befestigten Stellungen von ISIS leichter oder gar weitgehend kampflos einnehmen zu können.

Wie es die syrische Armee auch macht, so ist klar, dass die Terrorgruppe ISIS in der Gegend viel zu schwach ist, um sich der Einnahme der kompletten Gegend Deir Hafr durch die syrische Armee noch lange entgegenstämmen zu können. Stärker und besser lokal verankert sind die ISIS-Kräfte rund 100 km nordwestlich von Palmyra an der einzigen Straße von Damaskus nach Aleppo. Dort, im Osten der Provinz Hama, haben starke ISIS-Kräfte mehrere Abschnitte und Checkpoints an der Straße nach Aleppo angegriffen, wobei es ihnen gelungen ist, den Verkehr nach Aleppo zu unterbrechen.

Dieser Angriff auf die Straße nach Aleppo dürfte im Wesentlichen von regional operierenden ISIS-Kräften ausgeführt worden sein, die gerade in und um Palmyra trotz offener Unterstützung durch die israelische Luftwaffe eine herbe Niederlage einstecken mussten, und zum Ziel haben, die syrische Armee dazu zu zwingen, Kräfte aus dem aufgrund der dort reichhaltigen Gas- und Ölfelder lukrativen Raum Palmyra zur Sicherung der Straße nach Aleppo abzuziehen.

Die syrische Armee bemüht sich, das Problem mit der Sicherheit der Straße nach Aleppo mit den vorhandenen Reserven ohne Beeinträchtigung für den Anti-Terror-Kampf an anderen Fronten wie Deir Hafr, Palmyra oder Damaskus zu lösen, und man darf angesichts der erfolgreichen Sicherung der Straße seit vier Jahren und der allgemeinen Schwäche von ISIS hoffnungsvoll sein, dass das in den nächsten Stunden auch gelingt. Und die Stimmung in Aleppo ist nun ohnehin recht gelassen bezüglich der einzigen Straßenverbindung nach Damaskus, denn sollte die Straße nun überraschenderweise mal nicht so zügig wie üblich freizubekommen sein, dann gibt es seit der erfolgreichen Offensive der syrischen Armee zum Euphrat letzten Monat nun immerhin noch eine Straßenverbindung in die kurdisch dominierten Gebiete im Nordosten Syriens, aus denen heraus die Millionenstadt Aleppo auch eine ganze Weile mit dem nötigsten versorgt werden könnte.

Und daran, dass es Israel und Saudi Arabien noch gelingen kann, den Krieg zugunsten ihrer Schützlinge von ISIS und Al Kaida zu drehen, glaubt ohnehin so gut wie niemand mehr.

