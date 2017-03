Terroristen verlassen Homser Vorstadt Waer

Am heutigen Samstag hat die Evakuierung von rund 1500 Terroristen, nicht versöhnungswilligen Aufständischen und ihren Familien aus der seit Jahren abgeriegelten Homser Vorstadt Al Waer begonnen.

Rund 500 Bewaffnete und 1300 ihrer Familienangehörigen sollen Al Waer im Verlauf des heutigen Tages mit 53 Bussen verlassen.

Bis die Evakuierung der Bewaffneten abgeschlossen ist, sorgen russische Kräfte für Sicherheit bei der Umsetzung der Evakuierungsvereinbarung. Wenn die Evakuierung der Bewaffneten, die wahlweise in den von Al Kaida beherrschten Norden der Provinz Homs, in die von Al Kaida beherrschte Provinz Idlib und in den von der türkischen Armee und mit ihr kooperierenden bewaffneten Gruppen beherrschten Norden der Provinz Aleppo reisen dürfen, in einigen Wochen planmäßig abgeschlossen werden kann, wird mit den rund 40.000 verbleibenden Einwohnern ein Versöhnungsabkommen umgesetzt, demzufolge der syrische Staat wieder die volle Kontrolle über die Vorstadt Al Waer bekommt. Es wird damit gerechnet, dass dann rund 100.000 vor den Terroristen geflüchtete ehemalige Einwohner in die Vorstadt Al Waer zurückkehren.

Al Waer ist der letzte Stadtteil der zentralwestsyrischen Millionenstadt Homs, der noch von Terroristen beherrscht wird, nachdem der Rest der 2011 mit Unterstützung westlicher Geheimdienste, Medien und Politikern weitgehend von Terroristen übernommenen Stadt bis zum Mai 2014 von den schwer bewaffneten Terrorbanden befreit werden konnte.

