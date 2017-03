Syrische Armee verbreitert Sicherheitszone um Palmyra

Die syrische Armee hat am Montag das Kraftwerk südlich der zentralsyrischen Stadt Palmyra und die Silos östlich davon gesichert.

Auf einer Karte sieht die Lage in Palmyra damit wie folgt aus:

Auf Video sah das wie folgt aus:

Langsam wird also die Sicherheitszone um die historische Stadt Palmyra größer und Palmyra damit sicherer.

Und auch die Kunst hat Palmyra nicht vergessen. Ulla erschafft gerade ein monumentales Gemälde zum zionistisch-wahhabitischen Terrorkrieg gegen die Menschen und die Kultur in Palmyra in den letzten Jahren und dokumentiert das die Entstehung des Kunstwerks in ihrem Blog.

Wir können es kaum erwarten, wie es weitergeht.

