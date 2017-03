Syrische Armee nimmt im Osten von Aleppo den Ort Al Khafsa ein

Anstatt die Pumpanlage der Wasserversorgung von Aleppo und die weiter südlich gelegene Jirah Luftwaffenbasis wieder unter Kontrolle zu bringen und bis zum Ufer des Euphrats vorzurücken, hat die Syrische Armee am gestrigen Dienstag stattdessen erstmal das Bezirkszentrum Al Khafsa und mehr als ein Dutzend weitere bislang unter Herrschaft der Terrorgruppe ISIS stehende Dörfer nordwestlich von Al Khafsa eingenommen.

Die aktuelle Lage stelle @A7_Mirza am späten Dienstag Abend auf einer Karte wie folgt dar:

Obwohl damit das Operationsziel der Wiederherstellung der Versorgung der Metropole Aleppo mit Wasser aus dem Euphrat am Dienstag noch nicht ganz erreicht wurde, machen die syrischen Soldaten in Al Khafsa trotzdem zufriedene Gesichter, denn, was das Kämpfen angeht, ist die Sache praktisch gelaufen.

Die bislang in der Gegend anwesenden Terroristen von ISIS sind auf der Flucht und die in der Gegend verbliebene Arbeit der syrischen Armee dürfte im wesentlichen darin bestehen, mit den noch vorhandenen Teilen der Bevölkerung Tee zu trinken und auf den verbliebenen paar Hundert Metern nicht in von ISIS-Terroristen zurückgelassene Sprengfallen zu tappen. Nach dem gestrigen Feiern der Befreiung von Al Khafsa dürfte am heutigen Mittwoch dann das Feiern des Durchbruchs zum Fluss Euphrat und der Einnahme der Wasserversorgungsanlage für Aleppo anstehen.

