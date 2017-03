SDF-Kräfte in der Provinz Deir Ezzor bis an Euphrat vorgerückt

Kräfte der kurdisch geprägten SDF sind am heutigen Dienstag in der ostsyrischen Provinz Deir Ezzor von Nordosten her bis an den Euphrat vorgerückt und haben da die bislang von der Terrorgruppe ISIS beherrschte Al-Kibar-Militärbasis eingenommen.

Die Al-Kibar-Militärbasis liegt rund 50 Kilometer stromaufwärts von der Provinzhauptstadt Deir Ezzor entfernt, wo auf der südwestlichen Seite des Euphrat syrische Truppen und rund 100.000 Zivilisten seit Jahren in einer 100 Quadratkilometer großen umzingelten Enklave, die durch einen ISIS-Angriff vor ein paar Monaten auch noch in zwei Teile gespalten wurde, angreifenden ISIS-Terroristen erbitterten Widerstand leisten.

Das Vorrücken der unter anderem von den USA unterstützten SDF-Kräfte ist für die syrische Armee in Deir Ezzor recht hilfreich, weil sie dadurch regionale Kräfte der Terrorgruppe ISIS an einer neuen Front in Deir Ezzor bindet, wodurch ISIS weniger Kräfte für Kämpfe mit der syrischen Armee in Deir Ezzor zur Verfügung stehen.

Nicht ganz undenkbar ist es auch, dass die SDF-Kräfte auf der Höhe der Al-Kibar-Militärbasis den Euphrat überqueren und dann die verbliebenen noch rund 35 Kilometer flussabwärts bis zur umzingelten Enklave der syrischen Armee in Deir Ezzor vorrücken. Sollten die SDF-Kräfte das beabsichtigen, dann dürfte es für sie dabei hilfreich sein, dass es in unmittelbarer Nähe der Al-Kibar-Militärbasis eine Ponton-Brücke über den Euphrat gibt. Die ist gegenwärtig zwar größtenteils zerstört, aber falls die SDF-Kräfte dort einen Brückenkopf über den Euphrat sichern, könnte sie bestimmt sehr schnell wieder hergerichtet werden.

Für die Terrorgruppe ISIS wäre ein Brückenkopf der SDF-Kräfte über den Euphrat nahe der Al-Kibar-Militärbasis jedenfalls ein schwerer Schlag, denn damit würde auch die noch von ISIS beherrschte südwestliche Seite des Euphrat zwischen Raqqa und Deir Ezzor unter großen Druck kommen, mit der Perspektive nicht nur der Herstellung einer Überland-Versorgungslinie zu den eingeschlossenen Kräften der syrischen Armee in Deir Ezzor, sondern auch der Umzingelung der von ISIS beherrschten und von Norden von SDF-Kräften belagerten Provinzhauptstadt Raqqa auch von Süden her.

Advertisements