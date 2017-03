Syrische Armee rückt in der Provinz Aleppo weiter Richtung Euphrat vor

Die syrische Armee hat am heutigen Samstag wieder einige Dörfer östlich der nordsyrischen Metropole Aleppo eingenommen und ist damit bereits bis auf etwa 16 Kilomer an den dort zum Assad-See gestauten Fluss Euphrat herangekommen.

Auf einer aktuellen Karte von @PetoLucem sieht die Lage inzwischen wie folgt aus:

Soltle die syrische Armee in den nächsten Tage weiter mit der gegenwärtigen Geschwindigkeit nach Osten vorankommen, und davon ist angesichts des Zusammenbruchs der Kampfkraft der örtlichen ISIS-Terroristen auszugehen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass die syrische Armee den Euphrat in der nächsten Woche erreichen wird, sie die nahe Al Khafsa gelegenen Anlagen zur Wasserversorgung von Aleppo einnehmen wird und sämtliche noch von ISIS beherrschten Gebiete nördlich des gegenwärtigen Vorstoßes praktisch kampflos an die syrische Armee gehen werden. Weiterhin ist dann im Folgenden damit zu rechnen, dass die syrische Armee den Luftwaffenstützpunkt Jirah einnehmen wird, von dem sie gegenwärtig noch rund zwölf Kilometer entfernt ist, wodurch die Lage für ISIS in Deir Hafr und Umgebung ausweglos werden dürfte, sodass Deir Hafr und Umgebung über kurz oder lang auch ohne sonderlich großen Aufwand an die syrische Armee fallen dürften.

In der zentralsyrischen Stadt Palmyra ist es der syrischen Armee unterdessen gelungen, den im Osten der Stadt gelegenen Flughafen einzunehmen. Lizzie Phelan berichtet des Weiteren für RT aus der Gegend von Palmyra, dass die Terrorgruppe ISIS in der Umgebung von Palmyra sehr schwere Verluste hinnehmen musste. Angesichts dessen, dass ISIS schon seit einiger Zeit praktisch keinen Nachschub an frischen Kämpfern mehr bekommt, ist es damit sehr zweifelhaft, ob es ISIS nochmal gelingt, eine neue Front in Zentralsyrien aufzubauen, oder ob die syrische Armee weiter rapide gegen die kollabierende Terrorgruppe vorwärts kommen wird. Ein sehr gutes Zeichen ist in dem Zusammenhang auch, dass die USA sich unter dem neuen Präsidenten Trump durchaus hilfreich bei der Rückeroberung von Palmyra durch die syrische Armee verhalten haben.

Es läuft also weiterhin rund für die syrische Armee.

