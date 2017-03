Syrische Armee nimmt östlich von Aleppo mehr Orte ein

Die syrische Armee ist am heutigen Donnerstag östlich der nordsyrischen Metropole Aleppo weiter gegen ISIS-Terroristen vorgerückt und hat dabei rund ein Dutzend weitere Ortschaften eingenommen.

Auf einer aktuellen Karte sieht die Frontlinie zu ISIS in Richtung Euphrat inzwischen wie folgt aus:

Von der Front nahe dem heute eingenommenen Dorf Barleen bis zur Pumpstation nahe Al Khafsa, deren Abschaltung durch ISIS-Terroristen die Einwohner der Millionenstadt Aleppo seit Wochen ohne Wasser aus dem Euphrat dastehen lässt, sind es noch rund 17 Kilometer.

Eine weitere interessante Entwicklung aus der Gegend stellte die Nachricht dar, dass die von den USA unterstützten kurdisch geprägten Kräfte der SDF/YPG heute eine Vereinbarung mit Russland erzielt haben, derzufolge die SDF/YPG mit Russland kooperieren wollen und die syrische Armee in das von ihnen beherrschte Gebiet nahe der Stadt Manbij einladen, um ihnen bei der Verteidigung des Gebietes gegen Angriffe durch die türkische Armee und ihre Jihadi-Proxies zu helfen. Demzufolge könnte die syrische Armee, wenn die Nachricht über das Abkommen stimmt und das ABkommen auch wirklich umgesetzt wird, bald in die gesamte Frontlinie zwischen den Kräften der SDF/YPG und der türkischen Armee und ihren Jihadi-Proxies westlich des Euphrat einrücken. Vorstellbar wäre dann die Präsenz der syrischen Armee in etwa folgendem Gebiet:

Sollte das wirklich so kommen, wäre damit etwas schier unglaubliches passiert: um einen Krieg zwischen zwei den zwei NATO-Verbündeten mit den beiden größten Armeen und ihren jeweiligen Proxy-Gruppen zu verhindern, wären dann die unter dem Kommando von Wladimir Putin stehende russischen Streitkräfte und die unter dem Kommando von Präsident Bashar Al Assad stehende syrische Armee zur Trennung der Streithähne zu Hilfe gerufen worden.

