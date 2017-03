Syrische Armee macht rapide Fortschritte in der Gegend von Palmyra

Gestern meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA, die syrische Armee habe das strategische Dreieck der zentralsyrischen Stadt Palmyra und den naheliegenden Berg Hayyal eingenommen und am heutigen Donnerstag meldet SANA, die syrische Armee habe in der Gegend auch den strategisch wichtigen Berg Al Tar eingenommen.

Weiterhin wurde gemeldet, die syrische Armee habe die Zitadelle von Palmyra unter ihre Kontrolle gebracht.

Außerdem wird berichtet, dass die Terrorgruppe ISIS sei im Großen und Ganzen aus Palmyra geflüchtet sei, wobei sie allerdings einen Haufen Sprengfallen und einige Selbstmordattentäter hinterlassen habe, um das Einrücken der syrischen Armee in Palmyra zu verlangsamen. Auf einer Karte dargestellt dürfte die Situation in Palmyra etwa wie folgt aussehen:

So wie es jetzt aussieht, wäre es nicht einmal allzu fernliegend anzunehmen, dass die syrische Armee ISIS in eine Falle gelockt hat und Palmyra der Käse in der Falle war, ähnlich wie Ramouseh der Käse in der Falle war, in die die syrische Armee Al Kaida im Sommer letzten Jahres in Aleppo gelockt hat. Wie dem auch sei, angesichts der rapiden Fortschritte der syrischen Armee in der Gegend von Palmyra ist es schwer, sich des Eindrucks zu erwehren, dass die Terrorgruppe ISIS im Raum Palmyra in den letzten Tagen regelrecht kollabiert ist. Die Schlacht zur erneuten Rückeroberung von Palmyra aus der Hand von ISIS-Terroristen ist praktisch gelaufen.

Weniger beachtet, aber nicht weniger wichtig, ist die Frage wie die Lage in der weiteren Umgebung von Palmyra aussieht. Karten zur Lage in Palmyra zeigen meist einen schmalen Keil der syrischen Armee von Westen her in Richtung Palmyra, doch darüber, wie es südlich und nördlich dieses Keils aussieht, sagen die Karten wenig aus. Nachfolgend ist ein Ausschnitt aus der generellen Lagekarte zu Syrien aus Wikipedia:

Auch wenn die Karte aus der Wikipedia alles andere als perfekt ist, so ist deutlich zu sehen, dass Palmyra im Grunde inmitten eines größeren ISIS-Gebietes liegt, wo es rund 100 Kilometer nordwestlich von Palmyra, östlich von Salamiyah und direkt südlich der Verbindungsstraße nach Aleppo eine große Ansammlung von Ortschaften unter ISIS-Kontrolle gibt. Mit diesem Gebiet hat die syrische Armee seit Jahren große Probleme. Dabei handelt es sich ganz überwiegend um wahhabitisch geprägte Kräfte lokaler Stämme, die von der Plünderung der von ihnen beherrschten Ölfelder in der Gegend nordwestlich von Palmyra nicht ganz schlecht leben und die ISIS-Fahne als Rechtfertigung für ihre Ölgeschäfte nutzen. Mit diesen unter der ISIS-Fahne agierenden Stammeskräften eine Versöhnung hinzubekommen, ist also anders als bei den vielen international geprägten ISIS-Terroristen durchaus denkbar, aber nicht zuletzt wegen der finanziellen Interessen auch nicht ganz einfach. Und ohne massiven Druck durch die Armee geht da auch nichts. Al Masdar News hat gestern aus der Gegend des Dorfes Mufakkar Asharqi, das nahe Salamiyah, etwa 100 Kilomter nordwestlich von Palmyra liegt, Aufnahmen von schweren Kämpfen zwischen der syrischen Armee und den dortigen ISIS-Kräften veröffentlicht.

Al Masdar News schreibt dazu, dass ISIS da nun nicht mehr so stark sei und die syrische Armee vorwärts komme, weil ISIS in Syrien und Irak überlastet sei. Hinzufügen darf da sicherlich, dass die lokalen ISIS-Truppen da sicherlich viele Männer in den Kämpfen um Palmyra verloren haben, wodurch nun zu hoffen ist, dass die syrische Regierung deshalb nun endlich auch in dem schwierigen ISIS-Gebiet im Dreieck Salamiya – Palmyra – Ithriya mit dem Anti-Terror-Kampf und Versöhnungsprogrammen vorwärts kommt.

