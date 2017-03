Trump kann auch „präsidiabel“

Am gestrigen Dienstag hat der neue US-Präsident Trump seine erste Rede vor dem US-Kongress vom Teleprompter abgelesen. Für das beim Vorlesen dargebotene Pathos hat er vom globalistischen Establishment ungewöhnlich viel Zustimmung erfahren und vom ihm ansonsten feindlich gesinnten liberalzionistischen Propaganda-Apparat wohlklingende Etiketten wie „staatsmännisch“ und „präsidiabel“ verliehen bekommen.

Was Trump im Kongress mit so viel Pathos vorgelesen hat, war zwar im Grunde das Gleiche wie was er in den letzten zwei Jahren immer gesagt hat, aber die Form ist dem Establishment offenbar sehr wichtig. Wenn ein Politiker frei redet und dabei seine Worte so wählt, dass einfache Leute im Rostgürtel und Fly-Over-Land das Gefühl haben, ihn zu verstehen, dann findet das elitäre Establishment das völlig inakzeptabel, oder, wie die Medien des Establishments es nennen, populistisch. Nach dem Geschmack des Establishments hat ein Präsident bei wichtigen Reden die Aufgabe, zu demonstrieren, dass er in der Lage ist, ein von Beratern geschriebenes Skript vorzulesen und beim Verlesen durch den Einsatz eines pathetischen Tonfalls und entsprechender Mimik zu demonstrieren, dass er schauspielerische Qualitäten hat.

Natürlich kann Donald Trump als Meister des Freestyle und Rhetorik-Profi auch mit pathetischem Gestus Reden vom Teleprompter ablesen. Er hat das im Wahlkampf auch hin und wieder gemacht, auch wenn seine Anhänger stört, dass er dabei zwangsläufig etwas wie sein ständig überzogen theatralisch vom Teleprompter ablesender Vorgänger Obama wirkt. Doch der Zweck, oder hier besser, der Adressat, heiligt die Mittel, und bei dieser Rede ging es darum, im Kongress überparteiliche Unterstützung für die von der Trump-Bewegung unter der Parole „Amerika Zuerst“ gegen den erbitterten Widerstand von Globalisten vorangetriebene nationalistische Agenda zu organisieren.

Ziel der Rede von Trump dürfte es gewesen sein, nicht nur viele Republikaner bei seinen einzelnen Programmpunkten zum Klatschen zu bewegen, sondern auch einige Demokraten, und zwar sowohl im Kongress als auch zu Hause an den Bildschirmen, um damit das Entstehen einer geschlossenen demokratischen Front zu verhindern und nicht erpressbar zu werden von einer kleinen Seilschaft republikanischer Neocons. Das scheint Trump mit seiner Lesung durchaus gelungen zu sein, und von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass nicht nur die der Trump-Bewegung nahestehende Webseite Breitbart seine Rede als großen Erfolg darstellte, sondern selbst Obamas Wahlkampfberater Axelrod durch die Rede einen Popularitätsschub für Trump erwartet. Man achte also beim Anschauen seiner Rede deshalb vor allem darauf, wer da alles wo klatscht.

Ziemlich einhelligen Applaus rechts wie links gab es etwa bei den Punkten Unterstützung von Israel, Stärkung der Streitkräfte und bessere Versorgung von Veteranen. Sehr wenig Applaus rechts wie links – außer vom harten Kern der Trump-Unterstützer – gab es als Trump sich dafür gelobt hat, sein Wahlversprechen des Ausstiegs aus dem geplanten pazifischen Wirtschaftsbündnis TPP schon umgesetzt zu haben. Das zeigt natürlich nur, was ohnehin jeder weiß, nämlich dass der US-Kongress im wesentlichen aus globalistischen und militaristischen Israel Firstern besteht.

Spannend dürfte es werden, wie der Kongress mit Trumps Haushaltsentwurf für 2018 umgeht, wo er die Rüstungsausgaben um 10% steigern und gleichzeitig beim Außenministerium 30% einsparen will. Wer die Verhältnisse in den USA nicht kennt, kann das leicht als Absicht zu mehr Krieg anstatt Diplomatie betrachten, aber wer sie kennt, weiß, dass Trumps wenig kriegsbegeisterte Anhänger vor allem im Militär sitzen, während die kriegslüsternen globalistischen Israel-Firster, die gegen Trump und seine Absicht der Verbesserung der Beziehungen zu Russland kämpfen, vor allem im Außenministerium und im Kongress eingegraben sind. Da baut Trump offenbar eine Falle für die Israel Firster im Senat auf, denn wenn sie ihre Freunde im Außenministerium mit dem Argument verteidigen wollen, dass beim Außenministerium nicht gespart werden darf, weil Diplomatie besser sei als Krieg, dann kann Trump darauf entgegnen, dass er genau das der Hintergrund seiner Absicht zur Verbesserung der Beziehungen mit Russland ist, aber das Außenministerium und der Kongress seine diplomatischen Bemühungen um bessere Beziehungen zu Russland mit aller Kraft sabotiere und diese globalistischen Kräfte Amerika offenbar unbedingt auf Kurs „Dritter Weltkrieg“ bringen wollen. Trump kann den zionistischen Kriegstreibern in Außenministerium und Senat dann sagen: ihr wollt doch Kurs auf Krieg nehmen, also gebt auch das Geld für die zugehörige Rüstung, und weil mehr Schulden nicht zuletzt aufgrund ganz erheblicher Widerstände im Kongress dagegen keine Option sind, muss dann eben woanders gespart werden und da habe ich, Trump, ganz uneigennützig eben mal einen harten Vorschlag gemacht.

Dass der harte Vorschlag dann zufällig darauf hinausläuft, mit dem Außenministerium die wesentliche Bastion der zionistischen Kriegslobby durch drastische Kürzungen zu schleifen, ist natürlich keine politische Absicht, sondern purer Zufall. Irgendwo muss eben gespart werden. Und wenn Trump damit durchkommt, kann er seinen Wählern sagen, er habe versprochen, den bürokratischen Apparat zu verkleinern, um so den Sumpf trockenzulegen, und er habe es gehalten. Trumps Vorschlag, dem Militär zu Lasten des Außenministeriums mehr Geld zu geben, bringt die den Kongress dominierende Kriegslobby also in eine schwierige Lage. Die Kriegslobby will zwar auch mehr Geld für Militär ausgeben, aber die Kürzungen zur Gegenfinanzierung sollen ihrer gewöhnlichen Auffassung folgend selbstverständlich im sozialen Bereich bei den kleinen Leuten und natürlich nicht beim kriegstreiberischen Außenministerium durchgeführt werden.

Ansonsten sah das Bild bei vielen innenpolitischen Themen etwa wie folgt aus: bei Trumps Wiederholung seiner Ankündigung, das Gesetzespaket zur Krankenversicherungspflicht ObamaCare zu kippen und durch etwas besseres zu ersetzen, wo die Leute und Versicherungen selbst entscheiden können, was sie für Krankenversicherungsverträge abschließen wollen, gab es frenetischen Applaus von der republikanischen Seite und eisiges Schweigen aus der Ecke der Demokraten, aber als Trump dann weiter dazu erklärte, das neue Krankenversicherungsgesetz müsse sicherstellen, dass auch Leute mit bekannten Vorerkrankungen eine bezahlbare Krankenversicherung bekommen und niemand dürfe zugelassen werden, da bekam er dann auch Applaus von Demokraten. So ging das über viele Themenbereiche, von Kriminalität über Einwanderung, Energie und Umwelt bis hin zur Frauen und Soziales. Wieder und wieder hat Trump zwar die Umsetzung seiner und republikanischer Programmelemente annonciert, aber dabei doch immer die eine oder andere bei Demokraten und Wählern beliebte Besonderheit eingebaut, so dass sich immer wieder der ein oder andere Demokrat fand, der aufstand und Trump Beifall klatschte.

Und wirklich strittige Themen wie Russland hat Trump einfach gar nicht erwähnt.

