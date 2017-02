Clintonisten behalten Kontrolle über demokratische Partei

Mit Ex-Arbeitsminister Tom Perez hat sich im Rennen um den Vorsitz der demokratischen Partei ein dem Team der Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und der zionistischen Kriegsmafia eng verbundener Kandidat mit 235 zu 200 Stimmen knapp gegen den von Clintons Vorwahlgegner Bernie Sanders unterstützten Abgeordneten Keith Ellison durchgesetzt.

Die demokratische Politprofikaste, die Tom Perez zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat, hat damit, wie schon bei ihrer Unterstützung für die von vornehmlich jüdischen Großspendern unterstützte Kandidatin Hillary Clinton bei den demokratischen Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl 2016, erneut das Geld jüdischer Milliardäre für wichtiger erachtet als größere Unterstützung durch demokratische Wähler. Die demokratische Partei wird damit auf dem Kurs gehalten, vornehmlich dazu da zu sein, um die USA in von Israel und Wall Street gewünschte Kriege zu treiben.

Bei der demokratischen Basis kam die Wahl von Tom Perez entsprechend schlecht an.

thats it im soooo done with these democrats i don't even care if Trump wins again in 2020 im out..

#DNCChair… twitter.com/i/web/status/8…—

Che Sandernista (@davyjoneslockuh) February 25, 2017