Syrische Armee nimmt 15 Dörfer östlich von Aleppo ein

Die syrische Armee hat am heutigen Samstag östlich von Aleppo 15 bislang zum Gebiet der Terrorgruppe ISIS gehörende Dörfer eingenommen.

@A7_Mirza stellt den heutigen Erfolg der Armee dort auf einer Karte wie folgt dar:

Der in der Gegend von der syrischen Armee langsam, aber kontinuierlich unternommene Vorstoß nach Osten dient semi-offiziell dazu, den noch 20 Kilometer weiter östlich liegenden Ort Khafsah einzunehmen und so die Wasserversorgung der Metropole Aleppo aus dem Euphrat zu sichern. Eine Karte von @miladvisor, die nicht ganz so aktuell wie die von @A7_Mirza ist, aber mehr Übersicht bietet, zeigt die Lage in der Region zwischen Al Bab und dem Euphrat:

Wie auf der Karte zu sehen ist, bringt der Vorstoß der syrischen Armee ISIS in weiten Teilen der Gebiete östlich von Aleppo in eine militärisch aussichtslose Position, so dass zu erwarten ist, dass ISIS bald die gesamten Gebiete nördlich von Deir Hafr und dem Fliegerstützpunkt Jirah aufgeben müssen wird. Ob die syrische Armee im Zuge ihres Vorstoßes gen Khafsah auch die stark befestigte Stadt Deir Hafr und den Fliegerstützpunkt Jirah einnehmen wird oder ob sie sich das für eine spätere Offensive aufsparen wird, wird sich zeigen.

Gleichzeitig macht der Vorstoß der syrischen Armee klar, dass der schnmale Streifen des noch von ISIS beherrschten Gebietes für die türkische Armee und ihre Proxies militärisch nicht breit genug ist, um durch das ISIS-Gebiet im Alleingang einen Vorstoß ins tiefere Landesinnere Syriens, etwa nach Raqqa, zu unternehmen. Würden die Türkei und ihre Proxies von Al Bab aus einen absprachewidrigen Vorstoß durch ISIS-Gebiet nach Südosten zum Euphrat unternommen, könnte die syrische Armee den türkischen Kräften durch Schließen des ISIS-Korridors zwischen den von der syrischen Armee und den von US-gestützten kurdisch geprägten YPG/SDF-Kräften beherrschten Gebieten jederzeit den Weg versperren.

