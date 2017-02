ISIS und Co verlieren auf breiter Front

Während in Genf die von Russland unterstützte nächste Gesprächsrunde zur Aufgabe des internationalen Terrorkriegs gegen Syrien begonnen hat, verlieren ISIS und ihre takfiristischen Terrorkameraden sowohl in Syrien als auch im Irak auf breiter Front.

Direkt westlich der Metropole Aleppo mussten die Terroristen von Ahrar Al Sham und ihre Al-Kaida-Kameraden heute hohe Verluste durch Luftangriffe hinnehmen, die angeblich von Russland geflogen sein sollen.

Östlich der nordsyrischen Metropole Aleppo hat heute die Terrorgruppe ISIS in der Großstadt Al Bab kapituliert und die Kontrolle über die Stadt an Proxy-Gruppen der Türkei abgegeben, die im Streben nach Selbständigkeit inzwischen so eng mit Russland zusammenarbeitet, dass sie russische S-400-Luftabwehrsysteme anstelle von ähnlichen NATO-Waffen kaufen möchte. Einige Kilometer südöstlich der Stadt Al Bab hat unterdessen die syrische Armee ISIS die Kontrolle über die Dörfer Rasm Al-Hermel und Rasm Al-Sheikh abgerungen, womit die nahegelegene ISIS-Hochburg Deir Hafer zunehmend unter Feuerkontrolle der syrischen Armee gerät. Auf einer Karte sieht das wie folgt aus:

Was auf der Karte oben noch nicht verzeichnet ist, ist, dass die Terrorgruppe ISIS direkt östlich und nordöstlich von Al Bab gerade auch noch die Städte Bzaa und Qabasin an die türkischen Proxy-Gruppen verloren hat.

Weiter nach Osten blickend hat die Terrorgruppe ISIS heute ein gestern umzingeltes, rund 500 qkm großes, Wüstengebiet östlich von Raqqa an von der US-Luftwaffe unterstützte kurdisch geprägte SDF-Einheiten verloren, womit die von ISIS-Terroristen seit fast drei Jahren besetzte syrische Provinzhauptstadt Raqqa inzwischen von drei Seiten umzingelt ist.

Etwas weiter den Euphrat hinunter hat die syrische Armee heute in Deir Ezzor ISIS-Terroristen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe die Kontrolle über einen weiteren Hügel in der Friedhofsgegend abgenommen, was ein weiterer Schritt dazu ist, die seit 40 Tagen durch eine mit hohen Verlusten durchgeführte ISIS-Offensive voneinander getrennten Regierungsenklaven in Deir Ezzor wieder zu vereinigen und anschließend die Niederlage von ISIS in Deir Ezzor herbeizuführen.

Noch weiter östlich im Irak hat die Terrorgruppe ISIS heute in Mossul den Flughafen und das westlich des Flughafens gelegene Militärlager Ghazlani an die irakische Bundespolizei verloren.

Außerdem sind irakische Volksmobilisierungseinheiten heute westlich von Mossul in der Umgebung der ISIS-Hochburg Tel Afar vorgerückt, wodurch ISIS in Mossul stärker eingeschnürt wird.

Außerdem hat die syrische Armee in Daraa ganz im Südwesten von Syrien damit begonnen, eine Gegenoffensive gegen die dortigen friedensunwilligen Takfiri-Terroristen durchzuführen.

