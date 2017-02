Syrische Armee nimmt südwestlichen Randbezirk von Aleppo ein

Am heutigen Mittwoch ist die syrische Armee erstmals seit Monaten wieder im Westen von Aleppo vorgerückt und hat da in kurzen, aber heftigen Gefechten von Al Kaida geführten Terroristen die Kontrolle über den südwestlichen Aleppiner Randbezirk Suq Al Jibs abgenommen.

Interessant ist, dass Reuters das Vorrücken der syrischen Armee dort nicht nur zugibt, sondern dabei auch erwähnt, dass Terroristen im westlichen Aleppiner Umland in den letzten Tagen und Wochen das westliche Stadtgebiet von Aleppo wiederholt mit Granaten beschossen haben. Vielleicht ändert sich in der westlichen Propaganda zu Syrien, wie schon gestern angedeutet, nun ja wirklich was.

Auf einer Karte sieht die Lage im Südwesten von Aleppo nun wie folgt aus:

Auch östlich von Aleppo ist die syrische Armee am heutigen Mittwoch wieder ein Stückchen gegen ISIS-Terroristen vorwärts gerückt und hat ein weiteres Dorf nördlich von Deir Hafr eingenommen.

Noch ein ganzes Stück weiter östlich, in der Wüste östlich der Stadt Raqqa, haben unterdessen von den USA unterstützte SDF-Einheiten ein rund 500 qkm großes ISIS-Territorium von allen Seiten umzingelt, nach SDF-Einheiten dort gestern zum Euphrat vorgerückt waren.

Auch da geht der Anti-Terror-Kampf also im Moment weiter gut voran. Das Alles lässt erahnen, dass es bereits ein gut funktionierendes russisch-amerikanisches Einverständnis zu Syrien gibt. Morgen startet dann die lang erwartete nächste Runde der Genfer Gespräche zu Syrien unter so günstigen Vorzeichen wie noch nie. Denkbar ist durchaus, dass da das russisch-amerikanische Einverständnis offengelegt wird und die sogenannten „moderaten Terroristen“ darauf basierend endlich zum Frieden mit der syrischen Regierung gezwungen werden.

Advertisements