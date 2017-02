Terroristen in Serghaya geben endlich auf

Wie Hassan Ridha berichtet, haben die größtenteils zu Al Kaida gehörenden Terroristen im nordwestlich der syrischen Hauptstadt Damaskus an der libanesischen Grenze liegenden Städtchen Serghaya am heutigen Montag nach langen Verhandlungen endlich aufgegeben und lassen sich in die von Al-Kaida-Terroristen beherrschte Provinz Idlib evakuieren, so dass nun in Serghaya eine Versöhnungsvereinbarung mit versöhnungswilligen Einwohnern umgesetzt werden kann.

Die Evakuierung der einige Hundert Personen ausmachenden nicht versöhnungswilligen Terroristen aus Serghaya nach Idlib hat bereits begonnen.

Die syrische Armee hat damit, bis auf die terroristischen Enklaven Zabadani und Madaya, für die eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit mit den von Terroristen umzingelten regierungstreuen Dörfern Fuah und Kafriya in der Provinz Idlib besteht, nun die Gegend nördlich des vor drei Wochen befriedeten Wadi Barada weitgehend unter Kontrolle. Es geht mit dem Kampf gegen den Terrorismus also auch an der schwierigen Grenze zum Libanon voran.

Wie Al Masdar News mitteilt, fehlt für die Herstellung einer vollständigen Kontrolle der Grenze zum Libanon nun nur noch die Einnahme der Übergangspfade Jaroud Rankous und Jaroud Qarah.

