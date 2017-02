Offensive zur Befreiung des Westteils von Mossul

Nachdem der östlich des Tigris gelegene Teil der von ISIS-Terroristen beherrschten irakischen Millionenstadt Mossul durch eine im Oktober begonnene Offensive nach einigen Monaten harter Kämpfe eingenommen werden konnte, haben irakische Sicherheitskräfte am gestrigen Sonntag Morgen die langerwartete Offensive zur Einnahme des Westteils der Stadt gestartet.

Ähnlich wie bei der Offensive zur Einnahme des Ostteils der Stadt gab es auch in den südlichen Randgebieten des Westteils von Mossul gleich am ersten Tag erhebliche Fortschritte:

Wie im Ostteil der Stadt dürfte die Terrorgruppe ISIS auch im Westen der Stadt darauf konzentrieren, die enger bebauten Gebiete näher am Stadtzentrum zu verteidigen, aber angesichts des Kräfteverhältnisses ist ähnlich wie schon im Osten von Mossul auch im Westen damit zu rechnen, dass die Linien der Terroristen nach einigen Monaten harter Kämpfe letztlich nicht halten und irgenwann im Frühjahr oder Sommer die vollständige Einnahme von Mossul durch irakische Sicherheitskräfte verkündet werden kann. Was danach im irakischen Anti-Terror-Kampf noch zu tun bleibt, ist nicht mehr viel, im Grunde kaum mehr noch als die Gegenden Hawija und Tel Afar sowie den Euphrat von Haditha nach Westen rauf bis zur syrischen Grenze.

Und in Syrien muss der Terror natürlich auch noch weiter den Euphrat entlang über Deir Ezzor weiter nach Nordwesten bis nach Rakka bekämpft werden. So wie es im Moment aussieht, ist es nicht unrealistisch anzunehmen, dass das in etwa ein bis zwei Jahren bewerkstelligt werden kann und wird, gerade weil es nicht nur für die irakischen Sicherheitskräfte, sondern auch für die syrische Armee und andere Anti-Terrorkräfte in Syrien seit einigen Monaten an praktisch allen Fronten wirklich recht gut läuft, was nicht zuletzt damit zusammen hängen dürfte, dass die Terroristen durch den Wahlsieg von Trump ziemlich demotiviert sind.

Advertisements