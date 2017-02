Syrische Armee rückt östlich von Aleppo weiter vor

In den letzten Tagen ist die syrische Armee östlich von Aleppo nicht mehr weiter auf Tadef und Al Bab vorgerückt, sondern zwischen Al Bab und dem Militärflughafen Kuwaires im offenen Gelände gen Osten vorgerückt.

Diesen Vorstoß nach Osten gegen ISIS-Terroristen setzte die syrische Armee östlich von Aleppo auch am heutigen Mittwoch weiter fort. @A7_Mirza hat zum heutigen Vorstoß nördlich von Deir Hafr eine Karte gemacht:

Maytham meldet, dass das Ziel der syrischen Armee östlich von Aleppo darin besteht, noch mehr als 30 Kilometer bis in die Gegend von Al Khafsah am Euphrat-Stausee Assad vorzurücken, um so die Wasserversorgung von Aleppo zu sichern. Das wäre durchaus logisch. Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, haben ISIS-Terroristen in der Gegend von Al Khafsa, nachdem die Versorgung der Millionenstadt Aleppo mit Wasser aus dem Euphrat nach einem einmonatigen Ausfall für 20 Stunden wiederhergestellt worden war, heute erneut gekappt. Eine zuverlässige Wasserversorgung für die Millionenstadt Aleppo ist natürlich wichtig.

Sollte das in den nächsten Wochen so kommen, würde die syrische Armee damit eine sichere Landverbindung vom regierungstreuen Westen Syriens in die kurdisch geprägten Gebiete im Nordosten Syriens herstellen und außerdem wäre ISIS nördlich der Linie, sofern da dann trotz des Kampfes der türkischen Armee und türkischer Proxies noch was von ISIS übrig ist, vom Rest des von ISIS beherrschten Gebietes abgeschnitten.