Syrische Armee nähert sich Al Bab weiter

Am heutigen Freitag hat die syrische Armee die Ortschaft Abu Taltal eingenommen, womit sie sich von Süden her bis auf rund einen Kilometer an die von ISIS-Terroristen beherrschte Großstadt Al Bab östlich der Metropole Aleppo angenähert hat.

Die heutige Einnahme von Al Bab gelang der syrischen Armee obwohl es gestern südwestlich von Al Bab beim Kampf gegen ISIS-Terroristen offenbar erhebliche Probleme bei der Abstimmung mit der türkischen Armee und den dortigen von der Türkei unterstützten „moderaten“ Jihadisten-Gruppen gegeben hat, die der Terrorgruppe ISIS ideologisch recht nahestehen. Gestern hatte die syrische Armee in erheblichen Kämpfen die Ortschaften Deir Qaq und Shamawiyah von ISIS-Terroristen eingenommen, die südwestlich von Al Bab noch einen schmalen Zipfel Land beherrschten, zu dessen Norden von der Türkei unterstützte Jihadisten-Gruppen präsent sind.

So wie es aussieht, ist die syrische Armee dabei von einer Richtung aus unter Beschuss gekommen, von wo aus sie türkisch-russischen Vereinbarungen zufolge eigentlich nicht hätte unter Beschuss kommen dürfen, nämlich aus der direkt nordöstlich von Deir Qaq liegenden Gegend der von türkischen Proxy-Kräften beherrschten Ortschaft Abu Zandin. Vertreter der zionistisch-wahhabitischen Achse frohlockten angesichts dieser Auseinanderesetzungen, dass die Türkei nun endlich wieder klar an der Seite des Kampfes gegen die syrische Regierung stehen würde und die syrisch-iranisch-russischen Abmachungen mit der Türkei zum gemeinsamen Kampf gegen ISIS durch die Kämpfe in der Gegend von Abu Zandin platzen würden.

Im Laufe der Auseinandersetzungen nahe Abu Zandin hat die syrische Armee Luftunterstützung angefordert und bekommen. Die türkische Armee warf der syrischen Luftwaffe daraufhin vor, durch die Luftangriffe in der Gegend türkische Soldaten getötet zu haben. Anschließend übernahm jedoch das russische Militär die Verantwortung für die Luftangriffe und erklärte, dass das ein Unfall gewesen sei und die Ursache für die russische Bombardierung der türkischen Soldaten offenbar ein Missverständnis war. Der russische Präsident Putin rief den türkischen Präsidenten Erdogan an, um ihm zum Tod der türkischen Soldaten zu kondolieren und vereinbarte mit der Türkei, den Vorfall gemeinsam zu untersuchen und sich im Antiterrorkampf noch enger abzustimmen. Damit gab sich die türkische Seite zufrieden. Doch so ganz reibungslos scheint das Verhältnis trotzdem nicht zu sein. Am heutigen Freitag erklärte die russische Seite, dass Russland die falschen Koordinaten für den fehlgeleiteten Luftangriff von der Türkei erhalten hatte, während das türkische Militär verlauten ließ, dass das nicht stimme und Russland vielmehr korrekte Positionsdaten türkischer Soldaten erhalten habe. Ob von Dritter Seite in sozialen Medien verbreitete Behauptungen zutreffen, dass es in der Gegend Abu Zindan auch heute wieder Auseinandersetzungen zwischen türkischen Proxy-Kräften und der türkischen Armee einerseits und der syrischen Armee andererseits gab, lässt sich bisweilen nicht klären, da die syrische Seite zu diesem heiklen Punkt bislang sehr schweigsam ist.

Da das türkisch-russische „Missverständnis“ recht kurz nach dem ersten Telefonat des neuen US-Präsidenten Trump mit dem türkischen Präsidenten Erdogan am Dienstag aufgetreten ist und praktisch zeitgleich zu einem dabei vereinbarten Dringlichkeitsbesuch des neuen CIA-Chefs Mike Pompeo in der Türkei am Folgetag stattfand, wäre es nicht fernliegend, anzunehmen, dass es da einen Zusammenhang welcher Art auch immer gibt.

Dass die türkisch-russische Kooperation nach wie vor steht und die syrische Armee heute wieder Fortschritte im Raum Al Bab gemacht hat, legt dabei allerdings den Schluss nahe, dass, wer auch immer gestern versucht hat, die türkisch-russischen Beziehungen durch den Beschuss der syrischen Armee nahe Abu Zandin zu sabotieren, damit nicht erfolgreich gewesen ist. Dass die Trump-Administration versucht, die türkisch-russischen Beziehungen zu sabotieren, und noch dazu, durch ein solch plumpes Manöver, ist eher unwahrscheinlich, da der neue US-Präsident Trump sich weit aus dem Fenster gelehnt hat, um die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Ein Dorn im Auge sind bessere Beziehungen hingegen den Neocons, Israel, Saudi Arabien, vielen der türkischen Proxy-Kräfte in Syrien und, wie die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei gezeigt hat, auch einigen Al Kaida nahestehenden Angehörigen der türkischen Sicherheitskräfte.