Syrische Armee rückt weiter gen Al Bab vor

Am heutigen Dienstag ist die syrische Armee weiter von Süden her auf die von ISIS-Terroristen beherrschte Großstadt Al Bab östlich der Metropole Aleppo vorgerückt.

In der letzten Nacht hat die syrische Armee ein Dorf und eine Hügelstellung südöstlich von Al Bab eingenommen, womit der letzte Versorgungsweg der ISIS-Terroristen nach Al Bab nun unter Feuerkontrolle der syrischen Armee liegt.

Wie am Nachmittag berichtet wurde, hat die syrische Armee dann auch noch die rund fünf Kilometer südlich von Al Bab gelegene Ortschaft Birat Al Bab eingenommen.

Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA heute berichtete, hat die syrische Armee auch an anderen Fronten kleinere Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe ISIS erzielt. So hat die syrische Armee etwa den Jabbul-See einige Kilometer weiter südlich von Al Bab und etwas mehr Gelände westlich von Palmyra wieder zurück unter die Kontrolle der Armee gebracht. In der Provinz Idlib erlitt unterdessen die Terrorgruppe Al Kaida einen Rückschlag dadurch, dass ein weiterer ihrer Anführer dort durch eine Drohne eliminiert wurde.

Die internationalen Unterstützer von ISIS und Al Kaida versuchen, derweil, die Niederlagen der Terroristen auf dem Boden durch die verstärkte Verbreitung von zusammengelogener Greuelpropaganda gegen die syrische Regierung zu kompensieren. So hat die unter anderem vom berüchtigten Milliardär George Soros finanzierte britische Propagandaorganisation „Amnesty International“ in der Nacht zum heutigen Dienstag Fake News zum Schüren von Hass auf und Kriegsstimmung gegen die syrische Regierung verbreitet, die dann von den Massenmedien der zionistisch-wahhabitsichen Achse Terrors, darunter die deutsche Tagesschau, weiterverbreitet wurde. Dass die Freunde von Al Kaida damit ihr Ziel erreichen, die US-Regierung dazu zu bewegen, den mit Al Kaida als Speerspitze geführten Terrorkrieg gegen Syrien fortzusetzen, darf unterdessen bezweifelt werden. Der neugewählte US-Präsident Donald Trump hatte schließlich schon im Wahlkampf klargemacht, dass er weder die Terrorgruppe Al Kaida noch ihren Unterstützer George Soros und seine zahlreichen Lügenorganisationen leiden kann.